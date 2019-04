"Me mõistame need karmilt hukka. See tekitab veelgi rohkem segadust välisinvesteerijate seas, kes aitavad Kuubal töökohti luua ja jõukust tuua," märkis EL-i saadik Havannas Alberto Navarro ajakirjanikele.

Euroopa Liit on praegu Kuuba suurim kaubanduspartner.

USA presidendi julgeolekunõunik teatas teisipäeval, et avatakse tee Kuubal konfiskeeritud vara puudutavateks kohtuasjadeks Ühendriikides ja jõustatakse enam kui kakskümmend aastat tagasi vastu võetud seadus.

John Bolton "teatab Helms-Burtoni seaduse jõustamisest" kolmapäeval Miamis peetavas kõnes, ütles kõrge valitsusametnik.

Kuuba jõustas eelmisel kolmapäeval uue põhiseaduse, mis tunnistab vabaturu rolli riigi majanduses, kuid jääb endiselt kindlaks sotsialismile ja Kommunistliku Partei juhtimisele.

Külma sõja aegse põhiseaduse välja vahetanud uus alusdokument annab piiratud rolli vabaturule, eraomandile ja välisinvesteeringutele kui nähtustele, mis on vajalikud USA sanktsioonidest ikestatud majanduse arendamiseks.

Uus põhiseadus tunnustab ametlikult muutusi, mis on saanud Kuubal juba ammu igapäevaelu osaks. Kuubalastel on alates 2008. aastast lubatud töötada endale või eraettevõtetes ning selles sektoris tegutseb 591 000 inimest ehk 13 protsenti tööjõust.

Poliitilise sisu poolest ei ole põhiseadus kuigivõrd erinev 1976. aasta omast, mille ta välja vahetab. Ikka kinnitatakse Kommunisliku Partei keskset rolli ja sotsialismi pöördumatust.