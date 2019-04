Piedro on üks sajast Eesti tarkvaraettevõtte Pipedrive Lissaboni kontori töötajast. Paari aastaga on see ettevõtte väikene haru kasvanud oluliseks osaks Pipedrive´i ülemaailmsest võrgustikust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meil oli vaja värvata väga hea tasemega insenere ja Eesti turg oli väga tihe selle koha pealt. Suhelda kindlasti on lihtsam meilt siit läänepoolse osaga maailmaga, kui siit poolt edasi vaadata Põhja- ja Lõuna-Ameerikat. Ajatsoon aitab kaasa ja teisest küljest ka keelekultuurid ja keskkonnad," ütles Pipedrive´i juhatuse esimees Timo Rein.

Eelmisel sügisel Lissabonis kontori avanud idufirma Monese juht Norris Koppel ütleb, et tööjõu leidmise ja regulatsioonidega oli Portugalis lihtne, ent päris ilma takistusteta siiski ei saanud.

"Mõndade selliste raskuskohtadena võiks nimetada, et kinnisvara ei ole turul. Eriti kui sa tahad siia panna mitte ainult kahte inimest, vaid natuke rohkem, siis jõuad kohta, kus ei ole nii suuri pindasid ja praegu küll pindasid ehitatakse juurde, aga hetkel on turg täiesti tühi selles kontekstis, et pindasid ei ole või on siis väga kallis. Ja tavaliselt tahetakse ka 5-aastane leping teha," rääkis Koppel.

Mitmed Eesti ettevõtted on juba Portugali turu enda jaoks avastanud. Üheks põhjuseks on see, et meie elatustase on portugallastega enam-vähem ühesugune.

President Kersti Kaljulaid rõhutas, et portugallastele annab eelise ajalugu, mis tähendab, et suur osa arenevatest turgudest on neile tuttavamad kui meile. "Meie ettevõtetele on just pakkunud huvi leida koostööpartnereid, kellega koos liikuda edasi Aafrikasse selleks, et arenguabi teemadel kaasa lüüa, rääkida, sest teadupärast arenenud turud kipuvad olema küllastunud turud," sõnas Kaljulaid.

Paljudele eestlastele seostub Portugal enim mõnusa puhkusereisi sihtkohana.

Eesti suurima reisifirma Estravel juht Anne Samlik nentis, et portugallaste vähene huvi Eestisse reisimisel jääb paraku otselennu puudumise taha.

"Selleks, et otseühendused sünniksid, selleks peab Eesti riik, eelkõige EAS panustama Eesti riigi turundusse siin riigis. Praegu minule teadaolevalt sellist teemat laual ei ole," lausus Samlik.