Kersti Kaljulaid sõidab riigivisiidile Kuveiti

President Kersti Kaljulaid on 4.-6. novembrini riigivisiidil Kuveidis.

Riigikogu kantselei ja presidendi kantselei kirjavahetuses on märgitud, et visiidi täpne programm on ettevalmistamisel.

Presidendi kantselei märkis, et ametlikus delegatsioonis võiks esindada riigikogu Enn Eesmaa.

President Kaljulaid on teinud oma ametiaja jooksul mitukümmend töövisiiti ning käinud hulgaliselt ametlikel visiitidel. Riigivisiite on Eesti riigipea teinud kuus-Soome, Gruusiasse, Portugali, Kreekasse, Ukrainasse ja Sloveeniasse.