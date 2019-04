Ratas rääkis neljapäeval, et uus valitsus on tugev, sest sinna kuuluvad ministrid, kellel on pädevus ja töökogemus, vahendasid telekanali ETV+ hommikused uudised.

"Ma loodan väga, et Eestis on möödas need ajad, kus rääkisime, et meil on ainult venekeelsed või ainult eestikeelsed valijad. Keskerakonnale on tähtis, et esindataks eri rahvaste huve, sealhulgas eri emakeelega inimeste huve. Olen rõõmus, et Keskerakonna aseesimees Mihhail Kõlvart on Tallinna linnapea. Seetõttu pole lähenemine, kus inimesi eristatakse emakeele järgi, kõige õigem. Keskerakonnal on väga tugev parlamendifraktsioon, kus töötab palju venekeelseid inimesi," lausus Ratas.

2016. aasta sügisel kuulus Ratase loodud valitsusse esialgu kolm vene emakeelega ministrit: Martin Repinski, Mihhail Korb ja Jevgeni Ossinovski. Repinski ja Korb olid aga peagi sunnitud skandaalide tõttu tagasi astuma, Ossinovski aga otsustas mullu mais ise ministriametist loobuda.