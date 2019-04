Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ja Isamaa valitsuse vastu hääletasid Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid, samuti Isamaa saadik Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja sõltumatu saadik Raimond Kaljulaid.

Riigikogu hääled Jüri Ratasele valitsuse moodustamiseks volituste andmisel. Autor: ERR

Riigikogu liikmed Erkki Keldo ja Aivar Sõerd (mõlemad Reformierakond) puudusid.

Isamaa fraktsioonile on Ladõnskaja-Kubits öelnud, et tal ei ole midagi Jüri Ratase vastu, kuid teda on häirinud EKRE retoorika, mistõttu otsustas ta hääletada sündiva koalitsiooni vastu.

"Me kõik saame ja peame oma poliitilises tegevuses pingutama, et meie inimeste kartusi maandada ning ühiskonda rahustada. Me tõestame, et seisame Eesti tervikliku arengu ning iga inimese heaolu eest," ütles Ratas enne hääletust riigikogu ees peetud kõnes.

"Seejuures töötame iga päev ka kõigi nende heaks, kes loodavat valitsust seni veel ei toeta. Peaminister on peaminister kõigile Eestimaa inimestele, mitte ainult neile, kes teda toetavad või on valinud. Samuti peab valitsus töötama kõigi meie inimeste parima tuleviku nimel. Minu jaoks ei ole ega saa olema meie ja teie Eestit, on ainult üks - meie kõigi Eesti," rääkis Ratas.

Enne hääletust vastas Ratas opositsioonisaadikute küsimustele, mis puudutasid erinevaid teemasid, sealhulgas EKRE liikmete väljaütlemisi.

Ilmselt annavad Jüri Ratase ministrid riigikogu ees ametivande 29. aprillil ja uus valitsus asub siis ametisse.

President Kersti Kaljulaid on öelnud, et soovib avalikkusele tundmatute või arusaamatusi rääkinud ministritega enne ametisse nimetamist kohtuda.

Reformierakonna esimees Kaja Kallas ei saanud riigikogult piisavalt toetushääli valitsuse moodustamiseks. Volituste andmise poolt oli 45 ja vastu 53 riigikogu liiget, kaks saadikut ei osalenud hääletusel.

Valimised võitnud Reformierakonnal on riigikogus 34 kohta, Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal (SDE) kümme.

Koalitsioonileppe allkirjastanud Keskerakonnal on riigikogus 25 saadikut, EKRE- 19 ja Isamaal 12. Kokku seega 56 häält.