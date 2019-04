Pärnusse soovib hakata lendama kaks Soome ja kaks Rootsi lennufirmat, mille nime Pärnumaa arenduskeskus veel välja öelda ei soovi. Tingimused pole linnale just kõige soodsamad ja seetõttu on hulk Pärnu ettevõtjaid nõus lennureise toetama, et need ikka teoks saaksid.

Kuna lennuvälja liiklusala rekonstrueerimise ja angaari ehitamise riigihange on välja kuulutatud ja pakkumused tuleb esitada 26. aprilliks, siis tehakse Pärnus juba tükk aega tööd, et oleks firmasid, kes sinna lendama läheks. Selgub, et neid isegi on, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Konkreetsemalt on hetkel kaks lennufirmat Soome suunal ja kaks Rootsi suunal. Kaugemale oleme jõudnud Soome lennufirmadega just," rääkis Pärnumaa arenduskeskuse juhataja Indrek Klaassen, kelle sõnul on lennufirmade esitatud tingimused keerulised.

"Ega lennufirmad ise riski ei taha alguses võtta," märkis ta.

Klaassen ütles, et seetõttu peavad siinsed firmad ise panustama. Neid, kes selleks valmis on, on juba üle kümne. Üks on Port Arturi omanik Viljo Vetik, kes peab lennujaama Pärnule väga tähtsaks. Linna arenguga käib kaasas lennuvälja areng.

"See taandareng algas meil 2006. aastal, kus nõndanimetatud õhukese riigi mudeli ajal hakati meil riigiameteid välja viima, sõjavägi viidi välja ja otsustati mitte renoveerida Pärnu lennuvälja. Me tunneme iga päevaga, et me ääremaastume. Ja ongi ainult kohus vastu seista sellele," rääkis Vetik.

Kui ettevõtjad kokku said, tõdeti, et ehitades maantee kilomeetri võrra pikemaks, saab sõita kilomeeter kaugemale, sama on raudteega. Aga ehitades kilomeetri lennurada, saab lennata igale poole.

Auto24ringi tegevjuht Andres Hall on samuti kahe käega lennuvälja poolt ja nõus lendudesse panustama.

"See põlvkond, kes on harjunud busside ja rongidega liikuma, hakkab unustuse hõlma vajuma. Selleks, et olla teiste kaasaegsete puhkuse sihtrühmadega konkurentsis, ei ole muud varianti, kui peab olema kaasaegne ühendus. Ja lennuväli seda on," selgitas Hall.

Eelmisel nädalal andis Tori vallavalitsus välja lennuvälja liiklusala rekonstrueerimise ehitusloa. Sellele eelnenud segaduse loodavad osapooled unustada.