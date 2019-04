Londonis põrkasid protestijad kokku politseiga, rohkem kui 570 inimest peeti ajutiselt kinni. Kinnipeetute sõnul käitus politsei nendega viisakalt ning nad vabastati peagi, mistõttu neil etteheiteid politseile ei ole.

Poliitikuilt kliimameetmeid nõudvate meeleavaldajatega liitus ka tuntud näitleja Emma Thompson, kelle sõnul süüdistavad poliitikud keskkonnaaktiviste ülekohtuselt silmakirjalikkuses.

"Kas teate, mis? Ma olen võidelnud puhta energeetika eest, nõudnud ja teinud

kampaaniat puhta energia, puhtama lennunduse eest aastakümneid ja mind on ignoreeritud. Meie valitsused on alla kirjutanud lepinguile, kus lubatakse püüda meie energeetikat puhtamaks muuta ja seejärel on nad neidsamu lepinguid täielikult eiranud. Kes siis tegelikult silmakirjalik on?" kommenteeris Thompson.