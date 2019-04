Peaminister Jüri Ratas ütles mälestustseremoonial, et Eesti ei unusta iial neid vapraid sõdureid, kes on langenud Eesti ja liitlaste turvalisuse nimel. "Eesti on väike ja iga meie inimene hindamatu väärtus. Mõtlen täna kurbusega neile operatsioonidel osalemisega katkenud 12 elule ja 12 loole leinaga toimetulemisest. Eesti ei unusta teid, teie lähedasi ja seda ülimat ohverdust, mida sõdur saab anda," ütles peaminister Ratas.

Koos langenud kaitseväelaste võitluskaaslaste poolt pandud pärjaga asetati mälestussambale pärg president Kersti Kaljulaidi nimel. Riigikogu nimel asetas pärja riigikogu esimees Henn Põlluaas, valitsuse nimel peaminister Jüri Ratas, kaitseväe ja Kaitseliidu nimel kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem ja Kaitseliidu peastaabi ülem kolonel Jaak Mee. Samuti asetati mälestusmärgile pärjad kaitseministeeriumi, diplomaatilise korpuse, Eesti reservohvitseride kogu, Tallinna linna ja teiste soovijate poolt.

Pärast tseremooniat mälestusmärgi juures süüdati Scoutspataljoni õppehoones küünlad Kurkse tragöödias hukkunud kaitseväelaste mälestuseks.

Välisoperatsioonidel langenute mälestusmärk valmis Camp Bastionis eestlaste laagris 2010. aasta oktoobri alguses ja selle avas 5. oktoobril president Toomas Hendrik Ilves. Mälestussammas seisis Camp Bastionis kuni 2013. aasta sügiseni, kui 29. oktoobril võeti toonase kaitseväe juhataja kindral Riho Terrase osalusel mälestusmärgilt maha rist ja plaat üheksa Afganistanis langenu nimega. Risti ja plaadi tõid Eestisse 2013. aasta maist novembrini Afganistanis teeninud kaitseväelased.

Veteranipäev on 23. aprillil ehk jüripäeval tähistatav päev, mille eesmärk on tunnustada veterane ja nende lähedasi. Eestis on ligi 3000 veterani. Veteranipäev on Eestis kuulutatud lipupäevaks.