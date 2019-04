Laupäeva, 20. aprilli pärastlõunal teatas ühe laeva tüürimees merevalvekeskusele võimalikust merereostusest Vaindloo saare lähistel. Merevalvekeskus suunas piirkonda kontrollima PPA piirivalvelaeva Kindral Kurvits, mille meeskond tegi kindlaks, et reostunud ala suurus on hinnanguliselt 3 ruutmiili ehk 10 ruutkilomeetrit. Kilejat ja kohati tükilist merereostust likvideeriti kokku 17 tundi ja selle ajaga korjati merest umbes kolm kuupmeetrit raskekütust, teatas PPA pressiesindaja kolmapäeval.

PPA valmisoleku ja reageerimise büroo juhtivkorrakaitseametnik Marge Kohtla sõnul läbib päevas Soome lahte enam kui 20 naftatankerit, mistõttu on risk merereostuse tekkeks piirkonnas kõrge. "PPA vastutada on merereostuse tuvastamine ja likvideerimine ning teeme iga päev merel seiret, et ära hoida halvim. Oma tähelepanekuid jagavad meiega ka erinevate laevade meeskonnad, mis aitab võimaliku reostuse kiiremini tuvastada," ütles Kohtla pressiteate vahendusel.

Üheks suuremaks naftareostuse ohuallikaks on naftavedu ja punkerdamine ehk laevade mootorikütusega või õlidega varustamine. "QMerereostuse korral on kriitilisi faktoreid palju, näiteks ilmastikuolud, reostuse kogus ja merre sattunud ainekoostis. Meie jaoks on äärmiselt tähtis tegutseda kiirelt, selleks, et reostuse mõju oleks elusloodusele võimalikult minimaalne. Samuti peame takistama reostuse jõudmist rannikule, kuna see oleks kordades töömahukam ja kallim," lisas ta.

Eelmisel aastal teatati PPA-le 45 võimalikust merereostusjuhtumist, millest kinnitust leidis üheksa.

Juhtunuga seoses alustas keskkonnainspektsioon menetlust.