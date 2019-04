Aasta tagasi Hiina Guangzhou Hangxin Aviation Technology tütarfirmaks saanud Eesti peakontoriga rahvusvaheline lennukihooldusfirma Magnetic MRO-l Hiina omanikud seni laienemist seganud ei ole. Pigem on ettevõtte juhi sõnul Hiina omanikud võimaldanud ettevõttel kiiremini kasvada, mille osas on veel sel aastal suuremaid uudiseid tulemas.

"Täna hetkel ei ole olnud. Aga olen teemaga täitsa kursis, mis puudutab tulevasi või potentsiaalseid M&A tehinguid. Ettevõtete ostu, müüki, vahetusi, siis see on kindlasti väga tundlik teema ja me peame sellega arvestamam," ütles Magnetic MRO juht Risto Mäeots.

Samas ei ole saladus see, et väga pikas perspektiivis Magnetic MRO-l on laienemisplaanid, börsileminekuplaanid ja kes teab – kui suureks jääb või kui suur on see hiinalaste osalus ettevõttes. Täna see meile takistuseks saanud ei ola, aga tean, et Euroopa Komisjon on töötamas selle kallal, et täpselt paika panna, kui suured võivad olla hiinlaste investeeringud Euroopasse," lisas Mäeots.

Mäeots märkis, et Guangzhou Hangxin Aviation Technology panustab Magnetic MRO edasisse kasvu. "Siin on meil tulemas selle aasta jooksul veel palju uudiseid, mis ka avalikkuse ette jõuavad. See saab olema kindlaks märgiks, et nad tõepoolest panustavad. Seda just peamiselt läbi investeeringute ja strateegilise kasvu," ütles Mäeots.

Aasia ja Hiina turul Magnetic MRO lennukite hoolduse teenust pakkuma hakata ei plaani, sest ettevõtte hoolduskeskused on keskendunud lennukitele, mida ei ole mõtet nii kaugelt hooldusesse tuua, märkis Mäeots. Samas plaanib ettevõte Hiina suunal kasvatada muid ärisuundi – lennukite ostu, müüki vahetust; varuosade müüki, lennukikabiinide detailide tootmist, lisas ta.

Kokkuvõtvalt Hiina omanikud usaldavad Eesti riiki ja usaldavad siinset juhtkonda, rääkis Mäeots. Tema sõnul näeb ettevõtte tegevuskava selgelt Eestis peakontori säilitamist.

Hiina Guangzhou Hangxin Aviation Technology omandas möödunud aasta aprilli alguses lõplikult 43 miljoni euro eest investeerimisfondilt Baltcap lennukite täisteenust pakkuva hooldusfirma Magnetic MRO AS.

Magnetic MRO käive langes mullu 2,8 protsenti 88,4 miljonile eurole, puhaskasum suurenes samas 29,3 protsenti 5,1 miljoni euroni. Aastatel 2015 kuni 2017 kasvatas Magnetic MRO oma käivet aastas keskmiselt 76 protsenti. Mäesalu sõnul on ettevõttel plaanis käivet kasvatada 300-400 miljoni euroni.

Guangzhou Hangxin Aviation Technology on eraettevõte peakorteriga Guangdongi provintsis, Hiinas, mis pakub lennukikomponentide hooldust. Hangxin hooldab üle 20 erineva lennukitüübi komponente ja teenindab enam kui 50 lennuettevõtet Aasias, Lähis-Idas, Euroopas ja Põhja-Ameerikas. Hangxin on noteeritud Shenzheni börsil ja selle turuväärtus ületab 700 miljonit eurot. Juhtkonnale kuulub 46 protsenti ettevõttest, koos töötajatega 61 protsenti.