Uuring: Eesti eurosaadikuid Euroopa mõjukamate seast ei leia

Votewatch selgitas välja 100 kõige mõjukamat eurosaadikut. Kõige mõjukamaks saadikuks valiti Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani Itaaliast. Talle järgnesid Manfred Weber Saksamaalt ja Roberto Gualtieri Itaaliast.

Meie naaberriikidest on aga näiteks Soomes edetabelis päris mitu esindajat. Euroopa Parlamendi asepresident Heidi Hautala on lausa 11. kohal.

Riikide lõikes on uuringu järgi kõige mõjukamad Saksamaa, Belgia, Tšehhi ja Soome. Kõige vägem mõjukad aga Suurbritannia, Kreeka, Horvaatia, Küprois, Leedu ja Eesti.

Aastaid euroametnikuna töötanud suhtekorraldaja Randel Länts selgitas "Vikerhommikus", et uuringus mängib rolli see, kuhu Euroopa Parlamendi fraktsiooni riigi saadikud parasjagu kuuluvad. Samuti on tema sõnul suure riigi saadikutel suurem võimalus pääseda ligi mõjukatele positsioonidele kui väikse riigi omal.

Lisaks loeb Läntsi sõnul regionaalne tasakaal, mille järgi koheldakse näiteks Põhjamaid ühe regioonina, kuhu kuuluvad ka Baltimaad kui ka Soome, Rootsi ja Taani. Rolli mängib Läntsi sõnul ka see, ka soolise tasakaalu tagamine fraltsioonides.