Saarts: europarlamendi valimised võivad Eestis kujuneda protestivalimisteks

Saartsi hinnangul mõjutab siseriiklik olukord ja meeleolu Euroopa Parlamendi valimisi Eestis ning välistatud ei ole protestivalimised, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kes on motiveeritud välja minema? Ennekõike just need valijad, kes on pettunud tänastes arengutes ja tänases koalitsioonis. Sotsiaaldemokraatide valijad, Reformierakonna valijad. Ma ei tea, kas Keskerakonna valija, ennekõike Keskerakonna vene valija on nii motiveeritud välja tulema," rääkis Saarts.

Viimaste uuringute järgi on valimiste favoriit Reformierakond. Nende kandidaat Urmas Paet tegi reedel kampaaniat Tartus maamessil.

"Mina igal juhul olen tegutsenud ja tegutsen edasi selle nimel, et see keskkond, kus Eesti Euroopas peab arenema ja toimima, püsiks. Et kõik need vabadused - majandusvabadus, meie liikumisvabadus - oleks tugeval alusel," ütles Paet.

Maamessil kohtus valijatega ka sotsiaaldemokraat Marianne Mikko. Ka tema räägib neile ühtsest Euroopast.

"Ma pean tunnistama, et kui me inimesega juba rääkima hakkame, et mis on populismi tähendus ja miks on sotsiaaldemokraatia on hea, siis me kas tuleme üksteisele lähemale või läheme sõbralikult lahku," rääkis Mikko.

Saartsi sõnul on Eesti omapära, et Euroopa Parlamendi valimistel loevad rohkem isikud kui parteide programmmid.

Viimase EMOR-i uuringu järgi oli populaarseim sotsiaaldemokraat Marina Kaljurand, teine reformierakondlane Andrus Ansip ja kolmas hiljuti Keskerakonnast lahkunud ükisikkandidaat Raimond Kaljulaid. Tema tegi neljapäeval kampaaniat Haapsalus, kuid reedel hoopis Põhja-Tallinna kohvikus sotsiaalmeedia kaudu.

"Ma teatasin oma kandideerimisest küllalt hilja ja valijaid nendel valimistel on üle 300 000 inimese. Järelejäänud 30 päeva jooksul peaksin ma iga päev kohtuma 10 000 inimesega, kui ma tahaksin kõigi nendega isiklikult rääkida. Jah, meil on vist kolm Facebooki lehekülge ja kaks Instagrami kontot ja kõik võimalikud muud sellised digitaalsed kanalid," selgitas Kaljulaid.

Euroopa Parlamendi uue koosseisu suurimad väljakutsed on Kaljulaidi sõnul Euroopa majandusliku konkurentsivõime arendamine ja toimetulek populistide survega.

Politoloog Tõnis Saartsi hinnangul pole erakonnad veel kampaaniat täistuuridel käima lükanud.

"2009 samuti erakonnad ei võtnud neid valimisi tõsiselt ja tuli Indrek Tarand ja mobiliseeris need protestihääled. Kas sel korral lubatakse sama teha Raimond Kaljulaiul, kui see kampaania kujuneb tõesti selliseks väga leigeks ja erakonnad väga sellest huvitatud ei ole?" ütles Saarts.

Euroopa Parlamendi valimised on 26. mail.