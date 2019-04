Reformierakond soovib Eesti tihedamat lõimumist Euroopaga

Reformierakond rõhutab oma Euroopa Parlamendi valimiste programmis, et soovib Eesti tihedamat lõimumist Euroopaga, kuna see aitab kaasa Eesti julgeoleku ja jõukuse edendamisele.

"Reformierakond toetab ideid ja tegevusi, mis meid Euroopaga liidavad," öeldakse Reformierakonna valimismanifestis, mille erakonna juhatus esmaspäeval heaks kiitis. "Reformierakonna soov on vaba, turvaline ja jõukas Eesti Euroopas. Oleme veendunud, et hoides Euroopa Liitu edumeelse arengu kursil, muudab see paremaks ka Eesti tuleviku," märgitakse samas.

Erakond hoiatab ka, et "katsed Euroopa Liitu lõhestada ning Eestit teistest liikmesriikidest isoleerida on lühinägelikud ja vastutustundetud, sest need õõnestavad Eesti vabadust, julgeolekut ja majanduslikku heaolu".

Reformierakond lubab kaitsta ja arendada harjumuspäraseks muutunud Euroopa Liidu vabadusi, kuid rõhutab samas ka, et Euroopa Liit peab jääma rahvusriikide ühenduseks. "Toetame selle edasist laienemist ja suuremat partnerlust naabritega, kes jagavad meiega samu väärtusi," öeldakse programmis.

Reformierakond rõhutab majandusvabaduse ja vabakaubanduse edendamist, euroala reeglitest, eriti aga eelarvereeglitest kinnipidamist ning energialiidu väljaarendamist. Eraldi toob erakond välja vajaduse investeerida Eesti ühendustesse teiste EL-i riikidega, seda "nii maantee, raudtee kui ka tunneli kaudu".

Julgeolekuvaldkonnas räägib Reformierakond vajadusest tagada see, et Eesti ei jääks enam kunagi üksi ning kutsub üles pöörama enam tähelepanu EL-i välis- ja julgeolekupoliitika arendamisele, koostööle NATO, USA ja teiste liitlastega ning tegelema rohkem ida- ja lõunapartnerlusega. "Meie ülesanne on tagada, et Eesti ei jääks enam kunagi üksi. Eesti ei ole sild Ida ja Lääne vahel, vaid on lahutamatu osa Euroopast ning transatlantilisest julgeolekust," deklareerib Reformierakond.

Rändest rääkides rõhutab Reformierakond vajadust tegeleda enam migratsiooni algpõhjustega Euroopa Liidust väljaspool, tugevdada EL-i välispiiri, mille kaitse peab põhinema "ühtselt toetatud rahvuslikel piirivalvetel" ning toetama Euroopa Liidust väljapoole jäävaid põgenikelaagreid.

Erakond soovib, et Euroopa Liit oleks maailma juhtiv jõud innovatsiooni ja tehnoloogilise arengu edendamisel ning rõhutab, et selleks tuleb tihendada innovatsioonikoostööd ja arendada digitaalset ühisturgu.

Euroopa Liidu otsustusmehhanismide osas leiab Reformierakond, et otsused tuleks langetada inimestele võimalikult lähedal, vähendada bürokraatiat ja tõhustada EL-i toimimist.

EL-i järgmisest eelarvest rääkides märgib Reformierakond, et see vajab uuendamist, kuna peab kajastama liidu uusi eesmärke. Samuti rõhutab Reformierakond, et põllumajandustoetused peaksid riigit võrdselt jagunema.

Reformierakond kinnitas oma valimisprogrammi alles 29. aprillil, samas kui muud suuremad Eesti erakonnad tegid seda juba aprilli alguses.

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 26. mail.