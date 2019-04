Toila vallas põleb turbaväli

Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht Jevgenia Parv ütles ERR-ile, et kustutustööd jätkuvad ka reedel ja kogemus on näidanud, et turbaväljal võivad kustutustööd jätkuda kaua. "Suurt leeki seal näha ei ole, tuli on peidus turbas," ütles ta.

Reedel olid kustutustöödel Jõhvi, Kiviõli, Kohtla-Järve, Narva ja Sillamäe päästekomandod, lisaks olid appi tulnud vabatahtlikud kahest komandost. Kustutustöödel kasutatakse Parve sõnul ka ATV-sid.