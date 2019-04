Küsimusele, milliseid ameteid saab veel Tallinnast välja viia, vastas Jaak Aab, et ei tahaks hakata asutuste ametnikke hirmutama, aga plaan on reformiga jätkata küll.

"Seda ei saa teha riigihalduse minister üksi. Need asutused on jaotatud ju ministeeriumite haldusalades, see otsus tuleb võtta vastu koos. Küll aga ma olen valmis selle otsuse ette valmistama, rääkima koalitsiooni osapooltega läbi. Praegu on küll plaan teha üks selline nimekiri asutustest ja sinna taha võimalikud asukohad ka," ütles Aab ERR-ile.

"Kui me räägime praegusest protsessist, mis on kestnud kolm aastat, siis on välja viidud üle 800 töökoha, mis ei olegi paha, sest 1000 oli eesmärk," lisas Aab veel.

Ühtlasi jätkab uus minister riigimajade rajamisega, kuhu riigiteenuseid koondada. Üks asi, millega Aab soovib tegeleda, on ka euroraha jagamise korrastamine.

Jaak Aab ütles, et riigieelarve strateegia peab olema valmis mai lõpuks. Siis on ka selgem, milliseid eesmärke uus koalitsioon suudab läbi viia.