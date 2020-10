Riigireformi käigus luuakse maakondadesse riigimajad, kuhu koondatakse riigiametid. Riigihalduse ministri Jaak Aabi soov on, et riigimajadele lisaks kerkiks elamispinna poolest vaesematesse maakondadesse ka riigiametnike üürielamud.

Kulude kokkuhoiuks ja teenuste kättesaadavuse parandamiseks koondatakse riigireformi käigus maakonnakeskustes olevad riigiametid erinevatest majadest kokku riigimajadesse. Sinna on planeeritud riigiametnikele ka kaugtöökohad, mis pole otseselt mõne piirkonnas asuva riigiasutusega seotud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Seal on erinevate asutuste ja ametite esindajatel võimalik teha kaugtööd, näiteks nendel ametnikel, kes tulevad piirkonda Tallinnast või Tartust tööd tegema, aga ka palgata piirkonnast inimesi asutustesse ja ametitesse nii, et see ametnik ei pea asuma töökohaga Tallinnas," selgitas Aab.

Lisaks seitset asutust koondavale Jõhvi kontserdimaja lähistel asuvale riigimajale on Ida-Virumaal plaanis korda teha teinegi riigimaja. See rajatakse Jõhvi keskväljakul asuvasse endisesse maavalitsuse hoonesse.

"Ära on tehtud uuringud, projekteerimisetapid on lähiajal tulemas, aga maja renoveerima hakatakse aastal 2023 või 2024," ütles rahandusministeeriumi Ida-Virumaa talituse juhataja Tiit Salvan.

Jõhvis Pargi tänaval asuvas Ida-Virumaa esimeses riigimajas töötavad maa-amet, keskkonnainspektsioon, keskkonnaamet, veterinaar- ja toiduamet, PRIA, põllumajandusamet ning Eesti keskkonnauuringute keskus kokku 82 töökohaga.

Jõhvi Keskväljak 1 plaanitavasse riigimajja tulevad sotsiaal-, haridus-, justiits- ja rahandusministeeriumi valdkonna asutused koos kaugtöökohtadega.

Kuigi riik toob töökohti jõudumööda Tallinnast välja, on tihti probleemiks see, et seni pealinnas elanud ametnikud kas loobuvad töökohast või käivad perifeerias vaid tööl, olles samal ajal perest eemal. Aabi sõnul on näiteks Jõhvi puhul mõlgutatud mõtteid, et piirkonda tasuks ehitada ka riigiametnike üürimaja.

"Mitte ainult töökoht, vaid ka elukoht peaks olema parem ehk me endiselt veeretame mõtet ehitada ka riigiametnike üürimaja. Ma ei tea, kas see kunagi teoks saab, aga me pole sellest mõttest loobunud. Tihtipeale piirab ka eluaseme puudumine seda, et inimene tuleks Tallinnast maakonnakeskusesse tööle ja elama. Nii et neid aspekte peab koos vaatama," rääkis minister.

Kõik riigimajad peaks valmis saama 2026. aastaks ja nendesse investeeritakse kokku umbes 42 miljonit eurot.