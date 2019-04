Headest majandustulemustest teatanud Tallinna Vee toel tegi Tallinna börs reedel laiapõhjalise tõusu - indeks OMX Tallinn liikus ülespoole 1261 punktini. Viimati oli börsiindeks nii kõrgel eelmise aasta augustis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Börsil suurimat käivet näidanud ettevõtetest tõusis aktsia väärtus reedel Tallinna Veel 2,16 ja Tallink Grupil 1,4 protsenti.

"Üks hea näide on siin Tallinna Vesi, kes eelmisest aasta dividendi korralikult kasvatas ja täna on see näha aktsiahinnas, mis on korralikult tõusnud," rääkis LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel.

"Tallinna Vesi üldiselt on küll, jah, seal kaubeldavate aktsiate nimerkija tipus käibe poolest, aga ta ei ole kõige rohkem kaubeldav - seal ikkagi kohtuasi on oma varju jätnud ja nüüd oodatakse pingsalt selle lahendamist. Aga tänase tõusu taga on eilne dividendi ettepanek," lisas ta.

Neljapäevast positiivset kauplemispäeva vedas Tallink, kes tegi aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku maksta dividendi viis senti aktsia kohta. Tallinna Sadam teatas aprilli alguses, et maksab sel aastal dividende 13,4 senti aktsia kohta.

"Täna on börsi kõige põnevam hooaeg, tulevad esimese kvartali tulemused juba ja tulevad ka ettevõtete dividendiettepanekud, mis tavaliselt toob kaasa teatava elavnemise Tallinna börsil ja ka Riias ja Vilniuses," rääkis Pikkel.

Kevadise elavnemise järel kauplemine juba suvel väheneb, ütles Pikkel.

Üldisemas plaanis peaks börsitegevust elavdama riigiettevõtete Enefit Greeni, Operaili ja Eesti Teede toomine börsile, mida uus valitsus on lubanud lõpuks ära teha.