"Mind teeb siiralt murelikuks, kui ma näen Eesti uue valitsuse kahelt ministrilt sellist käitumist," kirjutas Bildt esmaspäeva õhtul sotsiaalmeedias.

I get genuinely worried when I see this behavior by two members of the new government in Estonia. https://t.co/RpttOeLjPy — Carl Bildt (@carlbildt) April 29, 2019

Bildt, kellel on Twitteris 664 000 jälgijat, edastas oma seinal president Toomas Hendrik Ilvese postitatud uudist, kus uued rahandus- ja siseminister teevad käemärgi, mida seostatakse ka valgete ülemvõimu propageerimisega.

Martin Helme pärast ametivande andmist Autor: Anna Aurelia Minev/ERR

Bildti postitusele järgnenud jutulõimes tõid mitmed siiski esile, et sama OK-märk tähendab ka, et kõik on korras või hästi, kuid mitmed leidsid siiski, et Helmede žestil on teine tagapõhi.

"Ma kardan, et selles kontekstis ei ole see OK," kirjutas näiteks Soome ettevõtja, Helsingi-Tallinna tunnelit kavandav Peter Vesterbacka.

"Nad ilmselgelt eelistavad oma kaitsjatena valgenahalisi Vene sõdureid mustanahalistele Ameerika sõduritele," kirjutas samas lõimes Peter Gierak.

"(See on näide sellest,) kuidas lõpetada kõige kiiremini Vene mõjusfääris: kaota oma sõbrad ja muutu kõigile vaenlaseks," kirjutas Saksamaa Bielefeldi ülikooli ühiskonnateaduste doktor Maarten Hillebrandt.

