Jüri Ratase uue valitsuse ametisseastumiseks riigikokku saabunud president Kersti Kaljulaid kandis istungil oma loožis istudes valget dressipluusi, mille rinnal oli kiri "Sõna on vaba". Eelmisel nädalal põhjustas Eesti avalikkuses rohkelt arutelusid sõnavabaduse üle ajakirjanike Vilja Kiisleri ja Ahto Lobjaka lahkumine oma seniselt töölt.

Lisaks astus president uute ministrite ametivande andmise ajal veel ühe tavatu sammu. Nimelt, kui järg oli jõudnud väliskaubandus- ja IT-ministri Marti Kuusiku vande andmiseni, lahkus Kaljulaid ootamatult riigikogu presidendi loožist ning Kuusikul tuli vande andmisel kummardada tühjale loožile. Riigipea naases järgmise ministri, välisminister Urmas Reinsalu vande ajaks oma kohale. Kuusik sattus eelmisel nädalal tähelepanu alla, kui sai avalikuks, et politsei oli ta tabanud 4. märtsil kiiruseületamiselt ja alkoholi jääknähtudega roolist, esmaspäeval pidi ta aga tõrjuma kuuldusi sellest, et on olnud vägivaldne oma pereliikmete suhtes. Eelviimasena ametivande andnud Kuusiku lahkumise järel naasis Kaljulaid oma looži.

Martin Helme Autor: Aurelia Minev/ERR

Lisaks tegi Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) liikmest rahandusminister Martin Helme mõlema käega samasuguse žesti, millega pälvis riigikogu liikmete ametivande andmise järel tähelepanu EKRE liige Ruuben Kaalep. Seda žesti kordas, küll ainult parema käega, pärast ametivande andmist ka uus siseminister Mart Helme. Käemärgi tähenduseks on peetud "OK"-d, kuid seda on viimastel aastatel hakatud kasutama ka kui viidet valge rassi ülemvõimule.

Mart Helme Autor: Aurelia Minev/ERR

Viimasena ametivande andnud välisminister Urmas Reinsalu katkestas oma allkirja andmise, kuna tseremoonial kasutatud sulepea küljest kukkus maha selle kork. Reinsalu kummardus selle ülesvõtmiseks ning istus siis uuesti laua taha ja andis ametivandele oma allkirja. Pärast ametivannet laiutas Reinsalu riigikogu ees võidukalt käsi.

Urmas Reinsalu Autor: Aurelia Minev/ERR

Käemärgi tegi ka asendusliikmena riigikokku saanud keskerakondlane Oudekki Loone, kes tõstis üles rusikas vasaku käe. "Saan aru, et riigikogus on nüüd tavaks saanud teha igasuguseid hea tuju märke. Nii tegin seda ka mina," rääkis Loone ERR-ile. "Loomulikult oli selleks "No pasaran", mis on minu toetajatele meelepärane ning oli ka meie erakonna (Keskerakonna - ERR) kunagine tuntud valimisloosung," lisas Loone.

Lisaks eksis riigikogu esimees, EKRE liige Hen Põlluaas ministrite ametivande andmise järel esinedes, kui nimetas presidenti Kersti Kaljurannaks. Põlluaas küll vabandas kiirelt oma apsu pärast.

Istungil viibinute väitel lahkus president Kaljulaid järsult ja mittetseremoniaalselt istungilt ning ei jäänud uue valitsuse liikmeid õnnitlema ehkki Põlluaas kutsus teda seda tegema.

Vaata istungi videot siit.