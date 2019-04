"Kahetsusega avastasime eile, et Eesti Euroopa Liidu liikmelisuse 15. aastapäeva eel on riigikogu Valgest saalist kadunud seni Eesti lippude kõrval seisnud Euroopa Liidu lipud. Eile ametisse astunud valitsuse üks erakond on varjamatult euroskeptiline ja kuigi peaminister on kinnitanud, et valitsuse kurss ei muutu, räägib sümbolitega ümber käimine teist keelt," ütles endine peaminister Taavi Rõivas, kes esmaspäeval riigikogu istungil Euroopa lippude puudumisele tähelepanu juhtis.

"Riigikogu on Eesti Vabariigi esindushoone, kus toimuvad üritused ja sündmused on kooskõlas Euroopa väärtustega. Lipu välja viskamine esindussaalist ei ole igapäevane ruumikujundus, sellel on sümboolne tähendus ja sümbolitega ei käida ringi kergekäeliselt. Märgid loevad," lisas Rõivas Reformierakonna saadetud pressiteate vahendusel.

Reformierakonna fraktsioon tegi riigikogu juhatusele oma märgukirjas ka ettepaneku üle vaadata riigikogu siseruumides kehtiv lipukasutuskord ning vajadusel see vastavalt seadusele ja protokolli heale tavale täpsemalt reglementeerida.

Riigikogu juhatusse kuuluvad riigikogu esimees Henn Põlluaas Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast (EKRE) ning aseesimehed Helir-Valdor Seeder Isamaast ja Siim Kallas Reformierakonnast.

Korralduse Euroopa Liidu lippude minemaviimiseks andis Põlluaas.