Põlluaasa korraldusel eemaldati riigikogu Valgest saalist Euroopa lipud

"See oli minu korraldus Euroopa Liidu lipud Valgest saalist, mis on riigikogu tseremoniaalne esindussaal, ära võtta ja asendada need Eesti riigilippudega," ütles Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) liige Põlluaas esmaspäeval ERR-i ja teiste väljaannete ajakirjanikele.

Põlluaasa sõnul paigutati Euroopa Liidu lipud Valgesse saalis Eesti eesistumise ajaks Euroopa Liidus 2017. aasta teisel poolel. Euroopa lipud eemaldati sealt eelmisel nädalal, kui riigikogu tähistas Eesti parlamendi sajandat aastapäeva.

"Riigikogu esimehel Henn Põlluaasal ei jätkunud täna julgust täiskogule tunnistada, et andis ainuisikuliselt eelmisel nädalal korralduse kõrvaldada Euroopa Liidu lipud Riigikogu Valgest saalist. Need on seal kõrvuti kahe Eesti rahvuslipuga olnud viimased aastad. Kas see ongi demokraatia EKRE moodi? Kena "kingitus" riigi teiselt persoonilt Eesti Euroopa Liiduga ühinemise 15. aastapäeva eelõhtul," kirjutas opositsioonilise Reformierakonna saadik riigikogus Marko Mihkelson sotsiaalmeedias.

Põlluaas lubas esmaspäeval EKRE pressiesindaja teatel, et kui riigikokku tulevad visiidile kõrged välisriikide esindajad, siis tuuakse Euroopa lipud taas välja. "Vahepealsel ajal lehvivad Valges saalis ainult Eesti rahvuslipud, mis on märk meie suveräänsusest," lisas Põlluaas.

Euroopa lipul on kujutatud kaheteistkümnest kuldsest tähest koosnevat ringi sinisel taustal.

Lipu ajalugu ulatub 1955. aastasse, kui inimõiguste kaitse ja Euroopa kultuuri edendamisega tegelev Euroopa Nõukogu hakkas siis kasutama lipu praegust kujundust. Seejärel soovitas ta ka loodavatel Euroopa institutsioonidel võtta kasutusele sama lipp. Euroopa Parlament otsustas 1983. aastal, et Euroopa ühenduste lipuks saab lipp, mida seni kasutas Euroopa Nõukogu. 1985. aastal otsustasid kõik EL-i juhid võtta lipp Euroopa ühenduste - hilisema Euroopa Liidu - sümbolina kasutusele. Tähtede arv lipul ei ole seotud liikmesriikide arvuga, kuigi ring sümboliseerib ühtsust.