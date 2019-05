Duda: EL-i kuulumine on Poolat palju muutnud

Poola presidendi Andrzej Duda sõnul on Euroopa Liitu kuulumine riiki palju muutnud.

Poolas tähistatakse 15 aasta möödumist päevast, mil Euroopa Liiduga liitus kümme riiki. Lisaks Poolale astusid 2004. aasta 1. mail Euroopa Liitu Küpros, Tšehhi, Ungari, Malta, Slovakkia, Sloveenia, Leedu, Läti ja Eesti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Poola peaminister Mateusz Morawiecki võttis sel puhul riikide esindajaid vastu Varssavi kuningalossis.

Poola president Andrzej Duda teatas oma avalduses, et kuulumine Euroopa Liitu on Poolat palju muutnud ning avatud piirid ja rahaline abi on andnud Poola kodanikele ja firmadele uusi võimalusi.

Liitu kuulumine on presidendi sõnul olnud ka väljakutse, kuid mõeldamatu on, et Poola võiks liidust lahkuda.

"Kõik, kes üritavad täna provotseerida viha meie kuulumise pärast Euroopa Liitu, tegutsevad Poola huvide vastu. Meie eesmärk on moodne Poola ühendatud Euroopas. Usun kindlalt, et tugeva ja turvalise Euroopa ülesehitamise idee, mis rajaneb ühisele identiteedile, peab vastu aja katsumustele ja jääb meie maa õitsengu allikaks," rääkis Duda.