Ratas: Eesti on jätkuvalt Euroopa-meelne

"Eesti tänane valitsus on jätkuvalt Euroopa Liidu-meelne ja Euroopa Liitu toetav. See on ka sees koalitsioonileppes," ütles Ratas ERR-ile kolmapäeval Varssavist, kuhu olid kogunenud kõigi 2004. aastal ja pärast seda liiduga ühinenud riikide valitsusjuhid. "Nii, et need väited on valeväited, et tänane valitsus sooviks kuidagi (oma - ERR) Euroopa Liidu poliitikat muuta," lisas peaminister.

Ratase kinnitusel toetab Eesti Euroopa Liitu, mis on riikide liit, mis ei kujuneks ühel hetkel Euroopa Ühendriikideks või föderatsiooniks. "Sellele on Eesti inimesed andnud ka oma heakskiidu referendumil," lisas peaminister ja Keskerakonna esimees.

Eesti ühines Euroopa Liiduga 1. mail 2004 ühena kümnest riigist. Eestiga koos astusid 2004. aasta 1. mail Euroopa Liitu Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Slovakkia, Ungari, Sloveenia, Malta ja Küpros. Bulgaaria ja Rumeenia liitusid Euroopa Liiduga 2007. aastal ning Horvaatia 2013. aastal.