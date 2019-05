USA aktsiaturud on sel aastal kasvanud. LHV vanemmaakler Nelli Janson hindab, et kasvuruumi võib olla veelgi.

500 suurettevõtte käekäiku kajastav indeks SP500 on alates aasta algusest kerkinud 16,5 protsenti ning saavutanud rekordtaseme. Seda kasvu veavad eeskätt tehnoloogiaettevõtted, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Näiteks Apple'i aktsia on kerkinud alates aasta algusest enam kui kolmandiku võrra. Häid tulemusi näidanud Facebooki aktsia on aga kerkinud 47 protsenti ning Amazoni aktsia 27 protsenti.

Samas tuleb arvestada, et vahetult enne aasta algust olid tehnoloogiaettevõtted just üksjagu langenud.

Turgudele on meeldinud USA keskpanga värske otsus jätta baasintressimäär muutmata. President Donald Trump on küll tahtnud selle alandamist, aga keskpank ütleb, et poliitika tuleks jätta kõrvale.

Samas turgudele Trump meeldib, nagu ka presidendi vihjed, et kaubandusläbirääkimistel Hiinaga on tulemus peagi käes.

USA majanduse tugevus paistab maailmamajanduse üldise nõrkuse taustal silma. Silmapaistvad on teated uutest töökohtadest. Optimism varjutab ülekuumenemise kartused.

"Ma arvan, et ta võib tegelikult vabalt mõnda aega kesta, kui kõik makronäitajad on toetavad, mida nad siiamaani tegelikult ju on olnud. Suuremad tehnoloogiaettevõtted ei ole ületanud oma kõigi aegade tippe, mis nad eelmisel aastal tegid. Natukene, võiks öelda, ikkagi veel ruumi on," rääkis LHV vanemmaakler Nelli Janson.

Kolm USA tuntud tegijat: Amazon, Microsoft ja Apple on võidelnud triljoni dollari suuruse turuväärtuse piiri ületamise eest. Apple sai selle piiri kätte läinud aasta augustis, aga siis tuli langus. On kardetud, et mobiiltelefonide äri ei lähe enam nõnda hästi, aga ettevõte on suutnud edukas olla uute teenustega ja suudab oma finantsvaraga nutikalt toimetada.

"Iseenesest olid oodatust tulemused paremad. Ka prognoos järgmiseks kvartaliks oli parem. Ühtlasi teatati ka 75 miljardi suurusest aktsia tagasiostu programmist, tõsteti dividende. Nii et selles mõttes all good, kui nii võib öelda," ütles Janson.

Turg on siiski endisest enam emotsioonides kinni ja ka väike negatiivne emotsioon võib tuua dramaatilsi tagasilööke.