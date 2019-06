USA keskpanga rahapoliitikat kujundav poliitikakomitee otsustas jätta baasintressimäära vahemikku 2,25-2,5 protsenti, kuid teatas, et majanduse väljavaadet puudutav ebakindlus on suurenenud ja keskpank kavatseb astuda "majanduse laienemise alalhoidmiseks kohaseid samme".

Komitee otsus ei olnud ühehäälne, sest üks selle liige jäi eriarvamusele, toetades baasintressimäära kohest langetamist, mida on korduvalt häälekalt nõudnud president Donald Trump.

Kolmapäevane avaldus märgib muutust keskpanga keelekasutuses, sest varem on föderaalreserv öelnud, et hindab "kannatlikult" USA majandusnäitajaid.

Keskpanga president Jerome Powell ütles pärast poliitikakomitee kohtumist antud pressikonverentsil, et USA majanduse väljavaadet mõjutav ebakindlus on komitee viimasest kohtumisest saadik selgelt suurenenud ja ametnikud on teadlikud "vastuvoolu" kujutavatest teguritest nagu kaubandusarengud ja mured globaalse majanduskasvu pärast.

"Kuigi majanduse alusväljavaade on soodne, on küsimus selles, kas need ebakindlad tegurid jätkavad väljavaate mõjutamist ja kutsuvad seega rakendama täiendavat rahapoliitilist kohandamist," sõnas föderaalreservi juht.

Tema sõnul leidsid paljud poliitikakomitee liikmed, et argumendid keskpanga jõulisemaks sekkumiseks on tugevnenud. Powell lisas samas, et rahapoliitika ei tohiks reageerida "meeleolude lühiajalisele kõikumisele"

Eelmisel aastal tõstis USA keskpank baasintressimäära neljal korral, kuid sel aastal on Powell lubanud olla kannatlik ja hoida majanduse arengul silma peal, seda eriti kaubanduskonfliktide tõttu.

Trump kritiseeris teisipäeval Euroopa Keskpanga (ECB) presidenti Mario Draghit sõnavõtu eest, milles ta rääkis ECB võimalikest rahapoliitilistest stiimulitest, mis muudaksid USA presidendi hinnangul Euroopa Liidul Ühendriikidega konkureerimise lihtsamaks.

"Mario Draghi teatas just edasistest stiimulitest, mis langetas kohe eurot dollari suhtes, tehes USA-ga konkureerimise neile ebaõiglaselt lihtsamaks. Nad on seda aastaid süüdimatult teinud, koos Hiina ja teistega," nurises Trump Twitteris.

USA keskpanga president keeldus vaidlusesse sekkumast, öeldes vaid, et föderaalreserv ei kasuta intressimäärasid Ühendriikide valuuta mõjutamiseks.

"Me ei võta dollarit sihikule ... meie sihtmärgid on siseriiklikud majandus- ja rahandustingimused, mitte vahetuskurss," lausus Powell.

Keskpanga president kommenteeris ka Trumpi vihjet tema võimalikust tagandamisest ja ütles, et seadus näeb talle ette nelja-aastase ametiaja, mille lõpuni ta kavatseb ametisse jääda.

"Ma kavatsen oma ametiaja lõpuni töötada," lausus alates 2018. aasta veebruarist föderaalreservi juhtiv Powell, keda USA president sageli kritiseerib.