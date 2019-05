Helme ütles neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et president Kersti Kaljulaid käitus valitsuse liikmete vande andmise ajal riigikogus kui naisterahvas, kes ei suutnud oma emotsioone kontrolli all hoida.

Jaak Aabi sõnul ei peagi poliitikud sada protsenti nõustuma kõigega, mida president teeb. "Ja veidi demonstratiivne see oli, mis toimus riigikogus. Aga ta kõlab jälle kuidagi halvasti, kuidas see Mart (Helme) seda kriitikat välja ütleb. Ta mitte ei kritiseeri ainult presidenti, vaid paneb ühise sildi kõigile naistele, et nad kõik ongi sellised emotsionaalsed. Kindlasti see mulle ei meeldi ja ma seda heaks ei kiida, kui halvustatakse sihtgruppe soo, rassi alusel," ütles Aab "Ringvaates".

Riigihalduse ministri sõnul ütleb Helme nii mõnigi kord asju, mis on tegelikult põhjendatud – nagu näiteks Marti Kuusiku skandaali puhul tema pere häirimise kritiseerimine –, kuid Helme väljendusviis jätab soovida.

"Ta ütleb seda sellises toonis, et nii mõnedki ühiskonnagrupid tunnevad end halvasti. Ta oskab öelda kohe nii, et inimesed tunnevad end ebamugavalt," nentis Aab.

Aabi sõnul ei saa keegi Keskerakonnalt ega peaministrilt nõuda, et nemad hoolitseksid selle eest, kuidas koalitsioonipartnerid end väljendavad.

"Valitsuses on kolm võrdsetel alustel erakonna delegatsiooni – Keskerakond, EKRE, Isamaa. Kui kogu aeg peab keegi koalitsioonipartneritest kommenteerima kellegi teise väljaütlemisi, ja võib-olla ka vabandama, siis see pole eriti ratsionaalne tegevus," leidis ta.

Aab möönis, et ebamugavust Helme väljaütlemised siiski põhjustavad. "Ma ei ütleks, et kohe halvasti, aga veidi ebamugavalt tunnevad end ikka koalitsioonipartnerid ja ka peaminister. Sellega peaks arvestama," lausus ta.