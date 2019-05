Helme: Kaljulaid ei suutnud oma emotsioone kontrolli all hoida

Siseminister ja EKRE esimees Mart Helme ütles, et president Kersti Kaljulaid käitus valitsuse liikmete vande andmise ajal riigikogus kui naisterahvas, kes ei suutnud oma emotsioone kontrolli all hoida.

Helme kommenteeris valitsuse pressikonverentsil Kaljulaidi käitumist Marti Kuusiku ametivande andmise ajal, kui president riigikogu saalist lahkus.

Mart Helme sõnul käitus pärast Eesti Ekspressi artikli lugemist Kaljulaid kui naisterahvas, kes ei suutnud oma emotsioone kontrolli all hoida.

"Seda võib endale lubada üks emotsionaalselt üles köetud naine. Aga Kersti Kaljulaid ei ole lihtsalt üks naisterahvas, vaid on vabariigi president," sõnas Helme.

"Ta loeb ära ühe artikli, on emotsionaalselt niivõrd ärritunud naisterahvana, et langetab kohe käigupealt otsuse," lisas Helme.

Helme rõhutas, et Kaljulaid ei suutnud ennast valitseda või kui suutis valitseda, siis väljendas ta oma poliitilist meelsust, mis ei ole tema ametifunktsioonidega kooskõlas.

Helme küsis, et kuidas käitub selline inimene kriisiolukorras.

Eesti Ekspressi, kustkaudu Kuusiku kohta levivad kahtlused avalikuks said, nimetas Helme suurel määral kollaseks leheks.

Ratas: Kuusiku tagasiastumine oli õige

Peaminister Jüri Ratas lisas omalt poolt, et president käitub nii nagu ta õigeks peab. "See, kuidas vabariigi president soovis käituda valitsuse vande andmisel on tema õigus," ütles Ratas.

Ratas märkis, et pärast politseilt ja prokuratuurilt saadud ülevaadet, on ta veendunud, et Kuusiku tagasiastumine oli õige samm. "Kokkuvõttes see oli õige lahend, mis teisipäeva õhtul sündis," lausus Ratas.

Ratas kinnitas ka, et usaldab täielikult politsei- ja piirivalveametit ja prokuratuuri, kes Eesti Ekspressis ilmunud info põhjal algatasid Marti Kuusiku suhtes kriminaalmenetluse. "Siin on sajaprotsendiline usaldus politsei- ja piirivalveametile ja prokuratuurile," sõnas Ratas.

Helme: meile on kuulujuttude levitajate nimed teada

Mart Helme ütles, et EKRE on omaltpoolt uurinud Eesti Ekspressi allikaid Marti Kuusiku juhtumis.

"Me oleme omaltpoolt uurinud neid allikaid ja me oleme selgeks teinud, me teame isegi neid nimesid tegelikult, mitte politsei kaudu, vaid meie kohalikud erakonna liikmed... Rakvere on väike linn, kõik teavad, kes neid kuulujutte levitavad," sõnas Helme.

"Üks naine saunas rääkis - see ei ole juriidiliselt pädev argument," lõpetas Helme.

Kuusik sattus skandaali, kui meedias ilmusid väited võimalikust perevägivallast Kuusiku poolt. Esmaspäeval alustas politsei Marti Kuusiku kohta esitatud koduvägivalla väidete uurimiseks kriminaalmenetlust.

Eelmisel nädalal selgus, et Kuusik jäi 4. märtsil politseile vahele kiiruse ületamise ja alkoholi tarvitamise jääknähtudega.