"Ma pakun, et EKRE, mis on nende valimiste eel kõvasti populaarsust kasvatanud, kasvatab seda nelja aastaga veel. Ja arvestades seda, et Eestis ei ole vastasjõudu, kes suudaks EKRE-le vastu hakata," ütles Karnau.

Karnau hinnangul võitleb EKRE nelja aasta pärast Reformierakonnaga valimisvõidu pärast ja võidab. "Mu peamine argument on just see, et ma ei näe poliitilist vastujõudu, kes suudaks EKRE teemasid tasakaalustada, kes suudaks EKRE poolt dikteeritud agendat murda," lausus Karnau.

"Me näeme seda, et EKRE dikteerib päev-päevalt, tund-tunnilt seda, millest me räägime, mille üle me arutame ja kui me arvame, et sellel ei ole positiivset mõju EKRE populaarsusele, siis me eksime," sõnas Karnau.

Ahto Lobjaka sõnul on alanud omamoodi infantiilsuse ajasta Eesti poliitikas. "Püünele pääseb kõige rohkem see tekst, mis apelleerib kõige madalamale ühisele nimetajale või lausa selle puudumisele," ütles Lobjakas.

Lobjakas ütles, et tema hinnangul ei saa see neli aastat kesta. "Neli aastat on väga pikk aeg arvestades seda kuivõrd vähe teavad inimesed nagu Mart ja Martin Helme sellest, kuidas tegelikult ministeeriumi juhitakse," lausus Lobjakas.

"Mingil hetkel lihtsalt igasugune pröökamine "saab vanaks"," märkis Lobjakas.

Lobjakas rääkis, et USA president Donald Trump on ametis vastu pidanud ligi kolm aastat, aga Trumpi sarnase võimekusega inimest Lobjaka sõnul EKRE-s ei ole.

Andrus Karnau ütles, et tema ei mõistnud president Kersti Kaljulaidi käitumist riigikogu saalis, kui ta Marti Kuusiku ametivande ajal saalist lahkus. "Kui presidendile ei meeldi see valitsus, kes nüüd andis riigikogus ametivande, siis minu meelest ta oleks võinud presidendina seda võimu, mis presidendil on ja mitte nimetada ministrid ametisse," lausus Karnau.

Lobjakas nõustus selle hinnanguga, ent märkis, et talle meeldis presidendi edastatud sõnum, kui ta ilmus riigikogu saali "sõna on vaba" loosungit kandva pusaga.

Karnau spekuleeris, et EKRE esimehe Mart Helme terav kriitika president Kersti Kaljulaidi suunas võib olla tingitud asjaolust, et Helme soovib ise presidendiks pürgida.