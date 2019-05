Jobst esitles reedel Tallinnas oma raamatut "Putin Taurises: Krimmi müüt Vene ajaloomälus".

Jobsti sõnul muutub Krimmi tagastamine tõenäoliseks kõige varem 20 kuni 30 aasta pärast.

Tema sõnul on Krimm järjest enam oma õigeusklikkusele rõhuva Venemaa jaoks ülimalt tähtis, sest just Krimmis ristiti suurvürst Vladimir.

"Nõnda tähistab see ristiusustamise algust Venemaa kollektiivses mäluprotsessis. Ajaloolased pole üldse kindlad, et see tegelikult juhtus Krimmis, kuid legend, müüt, töötab tänapäevani. Muidugi on seal teisigi väga tähtsaid asju venelastele ja nõukogude taustaga inimestele. Krimmi sõjas ja Teises maailmasõjas oli Krimm koht, kus võideldi," rääkis Jobst.