Allikad: EL kaalub kaitsevoliniku ameti loomist

Brüssel plaanib kulutada järgmises mitmeaastases eelarves kaitsevõime suurendamiseks ja kaitseuuringuteks 13 miljardit eurot.

Kaitsevaldkonna eest vastutab praegu EL-i välispoliitika juht Federica Mogherini, kuid ta lahkub ametist hiljem sel aastal, kui praeguse Euroopa Komisjoni mandaat lõppeb.

Allikate sõnul võib uues komisjonis tekkida eraldi kaitsevoliniku amet.

"Ametiasutustes kaalutakse julgeoleku- ja kaitseküsimuste peadirektoraadi loomist," ütles Prantsuse kaitseminister Florence Parly aprillis.

Mitu allikat EL-i ametkondadest ütlesid AFP-le, et "on leitud vahendid kaitse peadirektoraadi loomiseks voliniku jaoks, juhul kui see mandaat järgmisele komisjoni presidendile antakse".

"Otsus lasub järgmisel komisjoni presidendil ja selleks on vaja liikmesriikide heakskiitu, sest kaitse on riikide pädevuses," rääkis üks ametnik.

Teine ametnik hoiatas: "On palju ideid, kuid see on keeruline ja lõpuks on võimalik, et midagi ei juhtu."

Euroopa Liidu 2021-2027. aastate eelarvekavas on kaitsele eraldatud kokku 20 miljardit eurot. Sellest 13 miljardit on Euroopa Kaitsefondi jaoks, mille kaudu rahastatakse kaitsetööstusprojekte.

Brüsseli ametnikud on rõhutanud, et raha on mõeldud tööstusele ja teadustööle, mitte Euroopa Liidu armee loomiseks.

Parly märkis aprillis ka, et EL-i mastaabis on seitsmele aastale jaotatud 13 miljardit eurot üpriski väike summa ja kahvatub Ühendriikide kõrval, mis kulutab aastas riigikaitsele pea 700 miljardit dollarit.

"See summa on võrdne Prantsusmaa aastaste investeeringutega sõjavarustusele," tõi Parly välja. "EL-i jaoks on see aga suur asi, sest me alustame nullist."