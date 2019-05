Sinilillekampaania ei toeta üksnes veterane

Heategevuslik sinilillekampaania on selleks kevadeks lõppenud ning kogutud rahasumma selgub paari nädala jooksul. Tänavu koguti raha, et toetada veterane ja nende lähedasi ning tervishoiu ja spordi valdkonda laiemalt.

Kampaania algas 6. aprillil ning kestis aprilli lõpuni. Lisaks sinilillede ja muude toodete müügile oli veel palju üritusi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuigi sinilillekampaaniaga toetatakse ennekõike veterane, on annetuste kogumise eesmärk laiem - see, et annetuste abil soetatut saaksid kasutada võimalikult paljud. Seekord koguti annetusi, mõeldes ennekõike Lõuna-Eestis elavatele inimestele.

"Sel aastal lisandus meil Lõuna-Eesti haigla, kus aidatakse soetada taastusraviseadet. Toetame ka ka Võru linna välijõusaali ehitust ning Eesti invaspordiühingu istevõrkpallimeeskonda. Juba mitmendat aastat toetame vaimse tervise edentajat, MTÜ-d Peaasjad," selgitas naiskodukaitse esinaine Airi Tooming.

Tänapäeva veteranid on osalenud rahvusvahelistel sõjalistel ja rahutagamise operatsioonidel ning kokku on veterane üle 3000. Operatsioonides raskelt vigastada saanuid viimastel aastatel lisandunud pole.

Sinilillekampaania üks uus suund rahakogumise kõrval on riigikaitse tutvustamine.

"Naiskodukaitse suur eelis on see, et meil on võrgustik hästi laialdane ja eriilmelised inimesed, kes töötavad erinevates kohtades. See sõnum jõudis ka meie liikmetest õpetajate kaudu koolidesse, kus tutvustati ka õpilastele kampaania sisu ja veteranide rolli riigikaitses. Eks need mõjuavaldused on väga mitmele poole jõudnud, kus me ehk veel ei näe ja ei tunneta seda," rääkis Tooming.

Kui palju kampaaniaga raha koguti, see selgub siis, kui kauplused ja kaupluseketid on saadud summad jõudnud kokku liita.

Sinilillekampaania korraldas Eesti vigastatud võitlejate ühing koostöös naiskodukaitsega.