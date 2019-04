Narvas jooksis veteranide auks pea 300 inimest

Lapsed said end proovile panna sinilillekese jooksudel, kus kokku osales sadakond last. Sinilillejooksule anti start kell 13 ning pea 150 inimest jooksis kevadises Narvas kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide auks ja toetuseks.

Üldarvestuses oli kiireim jooksja Dmitri Aristov ajaga 10:53. Naistest kiireim oli Dagmar Vlassov ajaga 13:41. Jooksude vanuseklasside võitjaid autasustati unikaalse sinilillejooksu medaliga. Iga sinilillejooksul osaleja saab endale välja printida kaitseväe juhataja signatuuriga interaktiivse sinilillejooksu diplomi koos oma üldfüüsilise testi tulemustega.

Sinilillejooksude sari on oma vormilt Eestis ainulaadne. Enne 3,2-kilomeetrise distantsi läbimist oli osalejatel soovi korral võimalik läbida ka üldfüüsiline test, kus nad said panna proovile enda füüsilised võimed sarnaselt kaitseväes läbi viidavale üldfüüsilisele testile.

Kuuendat aastat peetava sinilillekampaania eesmärk on kutsuda inimesi üles kandma sinilillemärki kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide ja nende lähedaste toetamiseks.

Veteranikuul kogutud annetused, sealhulgas sinilillejooksude osavõtutasud aitavad toetada veterane ja nende lähedasi, lisaks tervishoiu ja spordi valdkonda laiemalt - soetada Lõuna-Eesti Haigla Sihtasutusel taastusravi seadmeid, MTÜ Peaasjadel jätkata tegevust vaimse tervise edendamisel, Võru linnal rajada välijõusaali ning Eesti Invaspordi Liidul viia läbi istevõrkpalli treeninguid ning osaleda võistlustel.

Iga sinilillemärk, mille on valmistanud SA Hea Hoog vahendusel vaimsete ja psüühiliste erivajadustega inimesed üle Eesti, on unikaalne käsitöö. Kõikjal Eestis aitavad sinilillesõnumit ja -märke levitada ning annetusi koguda naiskodukaitse vabatahtlikud.

Kampaania vältel on järgmisena võimalik osaleda juba eeloleval pühapäeval sinilillejooksul Tallinnas ja 28. aprillil Kopenhaagenis.

Veteranikuu kulmineerub 23. aprillil veteranipäeva tähistamisega Tallinnas Vabaduse väljakul toimuva Veteranirockiga, kus astuvad üles Tanel Padar, Elephants from Neptune, Pedigree, Pööriöö ja ajateenijate bänd Kitarripatarei.

6.-30. aprillini aitavad kõikjal Eestis sinilillemärkide ja käepaelte müügiga annetusi koguda naiskodukaitse vabatahtlikud. Samuti saab sinilillemärke ja käepaelu osta mitmetest kauplustest ja asutustest.

Sinilillekampaaniat viib läbi MTÜ Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing koostöös naiskodukaitsega. Oma panusega aitavad kampaania õnnestumisele kaasa kaitseministeerium, kaitsevägi, Eesti Kaitseväe Veteranid MTÜ, Milrem LCM, Threod Systems, BAE Systems, Nord Arms, Printwise, SEBE, Elisa, Tele2, Telia, Smarten Logistics, Itella Estonia, Swedbank ja Tallinna kesklinna valitsus.

Laupäeval toimub kell 12 kuni 15 Fama kaubanduskeskuse ees veteranipäeva tähistamine. Esineb kaitseväe orkester, toimuvad kohtumised veteranide, NATO liitlaste ja Kaitseliidu Narva maleva esindajatega. Üles on rivistatud kaitseväe tehnika, näiteks soomustransporter PASI XA-188, 155mm haubits FH-70, 23mm õhutõrjekahur ZU-23-2, lühimaa õhutõrje raketisüsteem Mistral ning tankitõrje raketisüsteemid FGM-148 Javelin ja Milan.

Veteranipäeva korraldab Narvas hariduslik programm "Sinu riigi kaitse", mis on asutatud 2011. aastal eesmärgiga tugevdada Eesti venekeelsete noorte informeeritust riigikaitsealastel teemadel. "Sinu riigi kaitse" on esindatud infotelgiga, kuhu on oodatud kõik, kellel on küsimused või soov saada rohkem teada Eesti riigikaitse kohta.

Veteranipäeva tähistatakse Eestis alates 2012. aastast. Selle kaudu ühiskond tänab ja tunnustab kaitseväelasi, kes osalesid välismissioonides, riskides Eesti heaks oma elu ja tervisega. Kokku elab Eestis üle 3000 veterani.