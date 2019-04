Heategevuskampaania "Anname au!", kutsub jälle kandma sinilillemärki

Haapsalus sai kampaania "Anname au!" hoo sisse mänguga "Otsi sinilille". Naiskodukaitse ja kodutütred tutvustasid kaheksas üle linna asunud punktis inimestele oma tegevusi ja kogusid ka annetusi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mängus "Otsi sinilille" sai muu seas proovida, kuidas käib elustamine ja katsetada, millised on teadmised taimedest. Kui taimeriik on selge, ei ole näiteks ohtu, et looduses kogemata mürgise taime otsa satud.

Sinilillekampaania ja veteranide ning nende lähedaste toetamine on naiskodukaitsele südameasi.

"Meie väärtustamegi selle kampaania toetamisega seda, et need inimesed ei ole mitte üksi. Need teod ja need panused, mis nad on andnud Eesti eest, me väärtustame neid, et nende tervis saaks taastatud ja nende lähedased saaksid vajalikku abi," ütles Naiskodukaitse Lääne ringkonna Risti jaoskonna aseesinaine Tiina Leesik.

Veteranide auks joostakse igal aastal ka Sinilillejooksul, mis sai tänavu alguse Pärnust.

Pärnu Vallikääru kogunenud 300 võistlejat tegi kõigepealt soojendusharjutusi ja seejärel anti start. Läbida tuli 3,2 kilomeetrit, mis on kaitseväelaste üldfüüsilise testi jooksuosa pikkus. Meestest võitis Martin Tarkpea, naistest Anu Teppo. Sinilillekese jooksul osales ligi 400 last.

Brüsselis saatis osalejaid sinilillejooksu starti laulukoor. Veteranide toetuseks läks rajale üle 130 inimese.

Sinilillekampaania kestab aprilli lõpuni.