Tallinnas jooksis veteranide auks 700 inimest

Jooksul osales ka president Kersti Kaljulaid. "See jooks ei ole tavaline rahvajooks, see on eriline jooks, sest me anname au," alustas Kaljulaid tervituskõne jooksjatele ja rõhutas, et sinilillejooksul osalemine on võimalus kõigile toetada Eesti eest välismissioonidel osalenud kaitseväe ja Kaitseliidu veterane.

"Me aitame neid, me oleme selle üle uhked ja jookseme, ükskõik kas kiiresti või aeglaselt, aga me anname sellega au!" lisas president.

Lapsed said end proovile panna sinilillekese jooksudel, kus kokku osales sadakond last. Sinilillejooksule anti start kell 12 ning umbes 600 jooksusõpra koos president Kersti Kaljulaidiga jooksid Kadrioru pargis kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide auks ja toetuseks.

Kadrioru sinilillejooksu üldarvestuses, aga ka kogu sinilillejooksu sarja seni kiireim jooksja oli Mark Abner ajaga 09:37. NATO ühing tänab Tallinna sinilillejooksu üldvõitjat NATO70/Eesti15 aastapäeva raames, võimaldades talle osavõtu NATO70 jooksul, mis toimub käesoleva aasta oktoobris Budapestis.

Naistest oli kiireim Laura Maasik ajaga 11:34.

Jooksude vanuseklassides võitjaid autasustati unikaalsete sinilillejooksu medaliga. Iga sinilillejooksul osaleja saab endale välja printida kaitseväe juhataja signatuuriga interaktiivse sinilillejooksu diplomi koos oma üldfüüsilise testi tulemustega.

Sinilillejooksude sari on oma vormilt Eestis ainulaadne. Enne 3,2-kilomeetrise distantsi läbimist oli osalejatel soovi korral võimalik läbida ka üldfüüsiline test, kus nad said panna proovile enda füüsilised võimed sarnaselt kaitseväes läbi viidavale üldfüüsilisele testile.

Kampaania vältel on toimunud jooksud Pärnus, Brüsselis, Tartus ja Narvas. Veel on sel aastal võimalus joosta sinilillejooksul järgmisel pühapäeval Kopenhaagenis ja Washingtonis.

Kokku on sel aastal jooksnud veteranide auks sinilille- ja sinilillekese jooksudel veteranide auks enam kui 2000 suuremat ja väiksemat jooksusõpra.

Kuuendat aastat peetava sinilillekampaania eesmärk on kutsuda inimesi üles kandma sinilille märki laitseväe ja Kaitseliidu veteranide ja nende lähedaste toetamiseks.

Veteranikuul kogutud annetused, sealhulgas sinilillejooksude osavõtutasud aitavad toetada veterane ja nende lähedasi, lisaks tervishoiu ja spordi valdkonda laiemalt - soetada Lõuna-Eesti Haigla Sihtasutusel taastusravi seadmeid, MTÜ Peaasjadel jätkata tegevust vaimse tervise edendamisel, Võru linnal rajada välijõusaali ning Eesti invaspordi liidul viia läbi istevõrkpalli treeninguid ning osaleda võistlustel.

Iga sinilillemärk, mille on valmistanud SA Hea Hoog vahendusel vaimsete ja psüühiliste erivajadustega inimesed üle Eesti, on unikaalne käsitöö. Kõikjal Eestis aitavad sinilille sõnumit ja -märke levitada ning annetusi koguda naiskodukaitse vabatahtlikud.

Veteranikuu kulmineerub 23. aprillil veteranipäeva tähistamisega Tallinnas Vabaduse väljakul toimuva Veteranirockiga, kus astuvad üles Tanel Padar, Elephants from Neptune, Pedigree, Pööriöö ja ajateenijate bänd Kitarripatarei.

6.-30. aprillini aitavad kõikjal Eestis sinilillemärkide ja käepaelte müügiga annetusi koguda naiskodukaitse vabatahtlikud. Samuti saab sinilillemärke ja käepaelu soetada erinevatest kauplustest ja asutustest.

Sinilillekampaaniat viib läbi MTÜ Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing koostöös Naiskodukaitsega. Oma panusega aitavad kampaania õnnestumisele kaasa kaitseministeerium, kaitsevägi, Eesti kaitseväe veteranid MTÜ, Milrem LCM, Threod Systems, BAE Systems, Nord Arms, Printwise, SEBE, Elisa, Tele2, Telia, Smarten Logistics, Itella Estonia, Swedbank ja Tallinna kesklinna valitsus.