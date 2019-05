Neste tahab juulis hakata Eestis müüma 100-protsendilist biodiislit

Neste tahaks Eestis müügile tuua oma biodiisli MY Renewable, mis on väidetavalt toodetud sajaprotsendiliselt taastuvatest allikatest, kuid selleks on vaja, et Euroopa Liidu tasandil kinnitataks Eesti keskkonnaameti väljatöötatud nõuded.

Nõuete kinnitamiseks võib kuluda kolm kuud ja see tähendab, et enne juulikuud sajaprotsendilist biodiislit Eestis müüma ei hakata, kirjutab Äripäev. Praegu müüakse täisbiodiislit nii Lätis, Soomes kui Rootsis.

Soomes on Nestel biodiisli müük edenenud hästi ning seda kasutatakse näiteks munitsipaaltranspordis. Samas on Soomes uuriv portaal NewsNow Finland kirjutanud, et Neste kasutab MY biodiisli valmistamiseks palmiõli tootmisel tekkivat PFAD-d. Keskkonnaorganisatsioonid on hoiatanud, et PFAD kasutamine biokütuse tootmisel suurendab paratamatult ka palmiõli nõudlust.