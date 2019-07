Kevadel järsult kasvanud bensiini 98 müük on stabiliseerunud

Nii Alexela Grupi juhatuse liige Alan Vaht kui ka Neste Eesti jaemüügi juht Kristi Pari ütlesid ERR-ile, et suur hüpe bensiin 98 müügis toimus esimeste kuudega ära ja nüüdseks on olukord rahunenud.

"Võimalik, et need, kes otsustasid 98-le üle minna, on seda tänaseks juba teinud," sõnas Pari.

Vaht märkis, et suvel sõidetakse üldiselt rohkem ja bensiini 95 liitrihind on 5 senti soodsam.

"Kuigi etanooliga 95 tarbimine on suurem kui 98 tarbmine, siis jääb see kütusekulu kasv ikkagi väiksemaks kui viiesendine hinnavahe," sõnas Vaht. "Kui postihinna vahe on viis senti ja kütusekulu 95-ga tõuseb, siis kokkuvõttes on sent või kaks 95 eeliseks ja arvan, et kes on testid ära teinud, on selles veendunud ja läinud tagasi 95 peale."

Tema hinnangul võib bensiini 98 osakaal Eesti tanklates moodustada bensiini kogumüügist umbes 30 protsenti.

Kristi Pari sõnul on bensiin 98 osakaal kogumüügist praegu mõistagi kõrgem kui enne biolisandi kehtima hakkamist, aga see on ka loomulik, kuna osa kliente vahetas toodet.

"Soome kogemusele tuginedes võib prognoosida, et ühel hetkel hakkab 98 osakaal bensiini müügis uuesti vähenema, aga see võtab rohkem aega kui mõni kuu," lisas ta.