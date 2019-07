Malaisia vaidlustab EL-i plaani palmiõlist loobuda WTO-s

Malaisia on Indoneesia järel maailma suuruselt teine palmiõli tootja ja Euroopa Liidu plaan lõpetada selle kasutamine biokütustes 2030. aastaks võib riigi majandusele hoobi anda.

"Malaisia esitab WTO-le kaebuse. Loodetavasti novembriks," ütles palmiõliminister Teresa Kok.

Tema sõnul töötab kaebuse kallal justiitsministri büroo ja Malaisia loodab koostööd teha ka Indoneesiaga.

Palmiõli on koostisosa mitmes kaubas alates toidust kuni kosmeetikani, kuid vastuolu on põhjustanud selle keskkonnamõju, kuivõrd istanduste jaoks on raadatud laialdaselt vihmametsi.

Selle kasutamise toidus ja kosmeetikas on Euroopa Liit juba lõpetanud, osalt tulenevalt keskkonnakaitsjate survest, kuid biokütuste vallas see jätkub.

Malaisia peaminister Mahathis Mohamad kritiseeris EL-i plaani ja ütles, et see võib käivitada kaubandussõja.

Ta hoiatas ka, et vastusena võib riik osta uued hävituslennukid Hiinalt ning mitte osta Prantsuse Rafale või Eurofighter Typhoon hävitajaid.

Läinud nädalal lubas EL-i plaani vastu võidelda ka Indoneesia president Joko Widodo, kes ütles, et "palmiõli on Indoneesia jaoks strateegiline tooraine".