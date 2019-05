Kapten: Suhhoi Superjet 100 lennukeid täielikult käigust pigem ei võeta

Lubi rääkis "Ringvaatele" antud intervjuus, et lennuõnnetuse põhjuste kohta on seni teada vaid meediast läbi käinu ehk tegemist oli kas piksetabamuse tagajärjega või tehnilise rikkega.

Põlema süttis lennuk tema hinnangul maandumisel. "Põhjus, miks lennuk põlema läks, oli pigem see, et ta maandus liiga tugevasti, siis omakorda telik tõenäoliselt purustas kütusepaagi, sealt hakkas kütus lekkima ja süttis," kirjeldas ta.

Kommenteerides meedias ilmunud kaadreid, millelt on näha, et lennukist evakueerunud inimestel on käes pagas, ütles Lubi, et selline otsus võis olla nii meeskonna planeerimisest kui ka õnnetuse põhjustatud šokist.

"Kas nad valmistusid otseselt nn hädamaandumiseks, oli neil juba salongis mingi tõsine häda, kus nad planeerisid ette, et nad teevad evakuatsiooni või ei tee, seda me täna ei tea. Võimalik, et tugev maandumie, mis tuli, mis põhjustas tulekahju ja kurva sündmuse, tuli meeskonna jaoks pigem mitteplaneeritult ja selles situatsioonis, kuidas nad seda evakuatsiooni alustasid, milliseid käsklusi andsid, seda ei tea," rääkis kapten.

"Nagu näha, tule levik oli väga intensiivne ja kiire ja see, et tekib šokk ja paanika ja inimesed haaravad - ei saa ju öelda, et nad pahatahtlikult hakkasid kotte võtma. See võib olla šokist. /.../ Meeskondi õpetatakse, treenitakse nii, et sa pead väga valjult, konkreetsete käskudega inimesi sealt välja kamandama, et nad alluksid, läheksid uksest välja, jätaksid asjad maha," lisas ta.

Lubjal endal Suhhoi Superjet 100 piloodina lendamise kogemust ei ole, küll aga reisijana. "Isiklikult võib-olla Airbusi ja Boeinguga meeldib rohkem lennata. Tunduvad mugavamad, vaiksemad," märkis ta.

Aeroflot teatas, et tühistas selle lennukimargiga paariks päevaks lennud. Lubi usub ka, et pigem on lendude tühistamine ajutine. "Et ta täitsa maha jääb - pigem mitte," lisas ta.

Lubi kinnitas, et lennundus on jätkuvalt väga turvaline. Ta selgitas, et statistiliselt juhtub lennuõnnetusi väga harva, kuid kui juhtub, siis need saavad väga palju tähelepanu ja tagajärjed on traagilised.

"Lennunduses panustatakse turvalisuse meetmetesse ja treeningutesse märkimisväärselt," lisas ta.