Suhhoi Superjet-100 pardal olnud ellujääjate sõnul tabas lennukit välk, mis lõi rivist välja kommunikatsiooni lennujuhtimiskeskusega. Täiskiirusel maandumine, kui lennukis on suur kogus kütust, ei olnud aga tavapärane praktika, vahendas BBC.

Lennuki kaks musta kasti on pärast õnnetust üsna heas seisus ning neid uuritakse. Tulemused ei selgu aga enne mõnda nädalat.

Vene transpordiministeerium otsustas mitte võtta Superjet-100 lennukimudeleid täielikult käigust ära. Ministeeriumi hinnangul ei ole lennukitel näha ilmseid disainivigu.

Osad lennunduseksperdid aga on tõstatanud küsimuse, miks välk lennuki kommunikatsioonid välja lülitas, sest kaasaegsed lennukid on ehitatud nii, et need tormides vastu peaksid.

Õnnetusse sattunud lennuk oli suhteliselt uus, sellel pole olnud tihedat lennugraafikut. Aprillis läbis lennuk korralise hoolduse.

Ajaleht Kommersant kirjutab uurimisega seotud allikatele viidates, et üheks tõenäolisemaks õnnetuse põhjuseks peetakse piloodi viga. Kontrollitakse mitut võimalust: piloodid otsustasid lennata tormi sisse, mis tõstis ohutaset; piloodid kiirustasid maanduma, kuigi tavapärane protseduur on kütuse põletamiseks lennujaama kohal tiirutamine; kuna maandumise automaatsüsteemid ütlesid üles, siis maandusid piloodid hädaolukorra režiimil, mis aga nõuab rohkem oskusi; piloodid ületasid tavapärast maandumiskiirust ning koos raskete kütusepaakidega põrkas lennuk seetõttu lennurajalt välja; maandumine kahjustas telikut, mistõttu lendas prahti ühte või mitmesse mootorisse, mis omakorda põhjustas suure tulekahju.

Piloot Deniss Jevdokimov ütles Vene uudistekanalile Baza, et lennuk süttis põlema pärast maandumist. "Ma saan aru, et maandumise tõttu. See oli tõenäoliselt põhjus," ütles ta, lisades, et lennuki kütusepaagid olid täis.

Samal ajal ringleb internetis aga video, milles on kuulda, kuidas ametnikud naljatavad põlevat lennukit vaadates.

Pole selge, kes siiani tuvastamata ametnikud on. Šeremetjevo lennujaama juhatus kinnitas, et ametnikud ei ole ei lennujaama ettevõtte AO MASH-i ega Aerofloti töötajad.

Lennujaam nõuab klipis naljatavatele ametnikele karistust, süüdistades neid kutse-eetika rikkumises.

Naeru hulgas on kuulda videost, kuidas üks ametnikest ütleb: "See maandus kenasti, väikese leegiga." Samal ajal aga on näha teleekraanilt lausleekides lennukit.

Lennukis oli õnnetuse hetkel 78 inimest, neist 41 hukkusid. Lennuk oli teel Moskvast Murmanskisse, kuid pöördus juba 30 minutit pärast õhkutõusmist tagasi.