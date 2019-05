ERR-i Moskva korrespondendiga rääkinud lennundusekspert ütles, et pühapäevase lennukatastroofi keskmes oleva Suhhoi Superjet 100 lennukitüübi näol on tegu Venemaa jaoks väga tähtsa projektiga.

Venemaa võimud alustasid pühapäeval aset leidnud Moskva lennuõnnetuse uurimist. Esialgsetel andmetel tabas lennufirma Aeroflot reisilennukit Suhhoi Superjet 100 kohe pärast õhkutõusu välgulöök, mis lõi töökorrast välja elektroonikasüsteemid. Hädamaandumisel lennuk süttis ja selle pardal viibinud 78 inimesest hukkus 41, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Praegu on peamine küsimus, kas katastroofi peamiseks põhjuseks oli välk, tehniline probleem või piloodi viga.

"Mis juhtus, miks automaatika tõrkus pärast välgulööki, see on tõsine küsimus, mis vajab suurt tähelepanu," nentis lennundusekspert Vadim Lukaševitš.

Vene lennuametnikud ei kinnita versiooni lennuki madalast kvaliteedist või selle rikkest. Samas on see viimase kümne aasta jooksul juba kahekümnes intsident Suhhoi Superjet 100 lennukiga. Pärast pühapäevast katastroofi Vene transpordiministeerium ei näinud põhjust lennukitüübi kasutamist peatada.

Võib-olla on asi selles, et Suhhoi Superjet 100 on Venemaa jaoks väga tähtis projekt. 2009. aastal jälgis selle demonstratiivlendu president Vladimir Putin isiklikult.

"See on esimene Vene tsiviillennuk, sinna investeeriti mitu miljardit dollarit, see on märgiline projekt jne. Ja ma arvan, et just selle pärast ei ole selle kasutamist veel keelatud. Sest selle tähtsus ja võimalik kahjum on tähtsam kui inimeste elud," arvas Lukaševitš.

Katastroofis hukkus 41 inimest. Selles, et see number on nii suur, võivad olla süüdi ka need, kes inimesi lennukist päästsid.

"On konkreetne reegel: lennuki reisijateruum evakueeritakse 90 sekundi jooksul. Aga see töötab kindlatel tingimustel, reisijad evakueeritakse ilma pagasita. Kas kõik jäänuks ellu, kui evakueerimine toimunuks, nagu peab, ei ole absoluutselt selge. Aga see fakt, et mõned reisijatest lahkusid pagas käes, näitab, et reegleid rikuti. Ma arvan, et iga kohver, mida te näete videos, kui inimene läheb välja kohvriga, iga kohver on inimese elu," rääkis Lukaševitš.

See ei ole esimene lennukitüübiga Suhhoi Superjet 100 toimunud rohkete hukkunutega katastroof. 2012. aastal kukkus samasugune lennuk demonstratiivlennul Indoneesias alla. Siis hukkus 45 inimest. Katastroofi põhjuseks nimetati toona pilootide vigu.