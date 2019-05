Ruhnu soovib kaubaveoks lisalaeva

"Koostöös maanteeameti ja liini teenendava AS Kihnu Veeteedega oleme jõudnud järeldusele, et parim lahendus suuremate masinate, kaupade ja ehitusmaterjalide vedamiseks on tellida vajadusepõhiselt AS Saarte Liinide puksiirlaev Panda Roomassaare sadamast või AS Kihnu Veeteede laev Amalie Pärnu sadamast," seisab vallavalitsuse pöördumises.

Ruhnu saart teenendab maist algusest oktoobri lõpuni riigile kuuluv kiirkatamaraan Runö.

"Runö on mõeldud eelkõige reisijate veoks, kuni 60 inimest. Heade ilmastikuolude ja õige veetasemega võtab laev peale kuni viis tonni kaupa. Laeva ei saa koormata korraga maksimum arvu reisijate ja kaubaga, mootorid ei kannata sellist koormust välja. Saare arengu eelduseks on stabiilne reisijate vedu ja kauba transport nagu igal saarel," selgitas Ruhnu vallavanem Andre Nõu.

Kogemus on vallavanema sõnul näidanud ühe kuni kahe kaubareisi vajadust kvartalis, seda aastaringselt. "Sellise süsteemiga vähendame Runö kaubavedamise koormust ja mootorite ülekoormamise riski."

Ruhnu vallavanem märkis, et maanteeameti juhtivekspert Mika Männik tegi ettepaneku korraldada lisahange Ruhnu liini kaubaveoks, eesmärgiga muuta ebareeglipärane laeva tellime ja rahastamine maanteeametisiseselt korraldatuks.