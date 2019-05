Selleks, et kiiremini Kevadtormi käigus maaomanikele tehtav kahju likvideerida, on kaitseväel õppuse ajal kasutusel nutirakendus, mille abil saab fikseerida kahjud koos asukoha koordinaatidega. Rakendus õigustas end eelmisel aastal suurõppusel Siil, kui seda kasutati esimest korda.

Kevadtormi käigus tegutsetakse põhiliselt maismaal ning mõistagi tekitavad positsioonidele sõitvad rasked masinad teedele rööpaid, mis maaomanikele rõõmu ei valmista, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Selleks, et elanikkonnaga koostöö sujuks, sõidavadki ringi tsiviil-militaarkoostöö ehk CIMIC-u meeskonnad. Just CIMIC-u liikmed on need, kellega kahju kannatanud maaomanik suhtleb, saates e-kirja aadressile kevadtorm@mil.ee või helistades telefonil 717 1931.

"CIMIC läheb kohale ja fikseerib kahju. On spetsiaalne äpp, kuhu pannakse info sisse. Selle märgistuse järgi hakkab kahju likvideerimine," selgitas CIMIC-u meeskonna liige Virge Roosalu.

"Varem tehti seda läbi Exceli tabeli ja palju oli käsitsi toimetamist. Aga nüüd teeme pildi, fikseerime, info läheb pilve üles ja kohe saadakse kahju likvideerima hakata," lisas ta.

Kahju registreerimise järel võtab töö üle kaitseinvesteeringute keskus, mille esindajad lähevad sündmuspaika ning hindavad töömahud ja eeldatava maksumuse. Äppi ei panda kirja mitte ainult teedele tehtavat kahju.

"Äppi pannakse kirja mahasõidetud aiad ja truubid, metsakahju - absoluutselt kõik. CIMIC-u ülesanne on fikseerida kõik. Inimestele soovitan võtta kaitseväega ühendust ja anda teada, sest mida kiiremini me kahjud likvideeritud saame, seda parem meile kõigile," lausus kaitseinvesteeringute keskuse teedeinsener Esti Meier.

Traditsiooniline kaitseväe, kaitseliidu ja liitlaste õppus Kevadtorm lõpeb 17. mail.