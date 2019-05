Linnalahing on üks keerukamaid lahinguliike, kus sõduritel tuleb võidelda kitsastes oludes majade, autode ja linnaelanike keskel. Õppuse legendi järgi pidi kaitseväe esimene jalaväebrigaad kaitsma Sillamäed pealetungiva vastase eest.

Kokku osales Sillamäe õppelahingus tuhatkond sõdurit, soomukeid tänavalahingutes ei kasutatud. Lisaks Sillamäele harjutatakse Kevadtormi ajal tänavalahingute pidamist Jõhvis ja Kohtla-Järvel.

"Mõte on siis harjutadagi linnalahingut ja teha seda võimalikult reaalsetes tingimustes, andes sõdurile kogemust, samamoodi ülematele kogemust. Ja jällegi näidata linnarahvale, et ka Sillamäe piirkonnast hoolitakse ja neid tullakse vajadusel kaitsma. Usutava riigikaitse pakkumine. Et ka selle kandi inimesed näevad siis tegelikult, mida me teeme, et me oleme sõbralikud, et me ei käi ja ei lõhu, ei laamenda, vaid me räägime nendega juttu, vajadusel aitame, kui vähegi küsitakse. Inimesed on meisse suhtunud väga sõbralikult ja väga hästi meid on tegelikult vastu võetud siin Sillamäe piirkonnas," rääkis nooremleitnant Urmo Utsal.