Kaitseväe juhataja: Kevadtormil tekitatud kahju hüvitatakse omanikele

"Tõenäoliselt hakkame väiksemaid teid lõhkuma, oleme seda igal aastal teinud, kuigi üritame seda vältida, " rääkis Herem esmaspäeval Eesti Televisooni hommikuprogrammis "Terevisioon."

Ta ütles, et kaitsevägi on kahju saanud teed hiljem ise remontinud või selle kinni maksnud. "Kui keegi näeb mingeid kahjustusi, siis tuleb meile öelda. Kui me ise näeme siis märgistame ja võtame alati omanikega ühendust."

Heremi sõnul peab tänama maaomanike, kes kaitseväele õppuse läbiviimiseks on oma alasid võimaldanud. "Üldiselt on suhtumine mõistlik, esitatud kahjunõuded muutuvad aina ausamateks ja väiksemateks. Meie proovime kahjusid muidugi ennetada," rääkis Herem.

Herem lisas, et võib juhtuda sedagi, et lahingumasinatega sõidetakse mõnest aiast läbi. "Eriti välismaalased on valmis innukalt reageerima oma vastastele. Ja näiteks ka, et kui öelda - siit teepealt maha keerata ei tohi, aga kes see vahest aru saab, kus üks teejupp algab ja teine lõppeb. Siis need kahjustused juhtuvad," kirjeldas Herem.

Ta kinnitas, et kaitsevägi teavitab õppustel toimuvast kohalikke inimesi jooksvalt ajakirjanduse ja sotsiaalmeedia kaudu, samuti pannakse üles kuulutusi.

Esmaspäeval algab kolm nädalat kestev kaitseväe õppus Kevadtorm, millest võtab osa üle 9000 inimese ligikaudu 13 riigist. Õppuse peamine tegevuspiirkond on Lääne- ja Ida-Virumaa.

Õppusel osalejad teevad omalt poolt kõik võimaliku, et vältida kahjusid taristule. Paraku pole alati võimalik kahjustusi täielikult ennetada või välistada. Kui kellegi omand on õnnetu juhuse tõttu saanud kannatada, siis palub kaitsevägi kahjud fikseerida ning võtta ühendust õppuse tsiviil-sõjalise koostöö meeskonnaga, teatas kaitsejõudude peastaap.