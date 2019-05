President: Leedu ei saa Valgevenega Astravetsi asjus koostööd teha

"Ükskõik milline nõustumine selles osalemisega või ühiste asutiste loomine tähendaks Astravetsi tuumajaama seaduslikuks tunnistamist. See tähendaks, et seome oma käed ega saa nõuda, et Valgevene selle jaama kinni paneks," ütles Dalia Grybauskaite teisipäeval ajakirjanikele.

Tema sõnutsi puudutab see ka Valgevene ettepanekut luua ühine kiirgusseireteenistus, mille peaminister Saulius Skvernelis tahtis vastu võtta.

"Jah, täiesti. Koostöö Valgevenega Astravetsi küsimuses tähendaks Astravetsi õiguslikku tunnustamist ja meie käte sidumist," kinnitas Grybauskaite.

Ta rõhutas, et Astravetsi turvalisust ei ole võimalik tagada.

"Espoo otsuse järgi ei ole küsimus elektrijaama ohutuses, vaid selles, et valitud ehitusplats ei ole turvaline. See tähendab, et see elektrijaam ei tohi üldse tööle hakata ja see peab olema Leedu poliitiliseks eesmärgiks," ütles president.