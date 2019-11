Leedu põlgas ära Soome kutse Astravetsi läbirääkimistele

Leedu presidendi Gitanas Nauseda välisnõunik ütles, et sellised konsultatsioonid peavad toimuma Euroopa Liidu ja Valgevene energiajulgeolekuametkondade tasemel.

"See on terve EL-i mure, piirkondlik mure ja EL-i mure, seepärast tahaksime, et kõik EL-i regulaatorid oleksid kuidagi selle küsimuse lahendamisse kaasatud," ütles raadiousutluses Asta Skaisgiryte-Liauškiene.

"Tahaksime laiemat kaasatust. Soome korraldaja, samuti ülejäänud EL-i riikide omi," lisas ta.

Diplomaadi sõnutsi ei ole Astravetsi tuumajaam Leedu ja Valgevene või Soome ja Valgevene kahepoolne küsimus.

Kolmepoolsete konsultatsioonide ettepaneku tegi Minskit väisanud Soome välisminister Pekka Haavisto.