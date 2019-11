Astravetsi tuumajaama esimene plokk võidakse käivitada aasta alguses

"Arvan, et kui kõik asjaolud soodsalt kokku langevad, jõuame füüsilise käivitamiseni 2020. aasta I kvartalis," ütles Mihhadjuk BelTA teatel.

Praegu käivad Astravetsis käivitamiseelsed seadistustööd, ütles aseminister. "Ehitustööd on sama hästi kui lõppenud, jäänud on heakorra- ja viimistlustööd. Meie hinnangul on esimese energiaploki töövalmidus 97 protsenti projektdokumetatsioonis toodust," sõnas ta.

Astravetsis valmistutakse ka kuumaks sissetöötamiseks, sel ajal on reaktori piirkonnas tuumakütuse imitaatorid. Reaktor viiakse temperatuurilt ja rõhult tööparameetriteni ja tehakse katsetused. Järgmiseks lastakse reaktorisse kütus, toimub niiöelda füüsiline käivitamine.

Mihhadjuki sõnutsi käib teises energiaplokis ehitustöödega rööbiti põhilise tehnoloogilise seadmestiku monteerimine.

Astravetsi ehitab 36 alltöövõtjat, neist 22 Valgevenest ja 14 Venemaalt, kokku ligi 5000 inimest.

Tuumajaama ehitamise vastu on teravalt sõna võtnud Leedu, sest Valgevene tuumaelektrijaam asub Vilniusest 45 kilomeetri kaugusel ning selle jahutusvesi hakkab voolama Leedu pealinna läbivasse Nerise jõkke. Seetõttu on Leedu võtnud vastu ka seaduse, mis keelab Astravetsi tuumajaamast toodetavat elektrit osta.