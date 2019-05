Valitsusjuhid ja Euroopa Liidu institutsioonide juhid kogunesid Euroopa päeval praeguse eesistujariigi Rumeenia Sibiu linnas. Ühises deklaratsioonis kinnitati valmisolekut minna ühtsena läbi tulest ja veest ning alustati lähiaastate tegevuskava arutamisega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma loodan, et Euroopa keskendub vähestele olulistele teemadele nagu ühtne turg, migratsioon, kliima. Suurelt suurtes küsimustes ja väikeselt väikestes asjades. Ma soovin Euroopat, kus lepe on lepe, kus õigusriik ja demokraatia on tagatud," ütles Hollandi peaminister Mark Rutte.

Võitlus kliimasoojenemise vastu, rändeprobleemid ja julgeolek, ühtse turu ja digivaldkonna edendamine, õigusriigi kaitstus ning jõulisem välispoliitika - need on teemad, mis uue perioodi tegevuskavas kajastuvad.

Kõrgete ametikohtade jaotamisest tõotab taas tulla keerukas kombineerimine ja võitlus alates sellest, kas Euroopa Komisjoni president peab tulema parlamendivalimiste esinumbrite hulgast.

"Ma olen seda algusest peale öelnud: ma ei arva, et see oleks hea meetod seni, kuni meil ei ole tõeliselt üle-euroopalisi valimisnimekirju," märkis Prantsusmaa president Emmanuel Macron.

"See protsess järgib lepingutes kirja pandud reegleid. See peab järgima geograafilist ja demograafilist tasakaalu, et suured ja väiksemad riigid oleksid esindatud Euroopa Liidu kõrgeimatel positsioonidel. Minu jaoks on lepingute vaim oluline ka siis, kui me räägime nii soolisest kui ka poliitilisest tasakaalust. Ma ei karda panna neid otsuseid hääletusele," rääkis Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk.

"Kindlasti meie huvi on geograafiline tasakaal Euroopa Liidus sees, et nähakse laiapindset Euroopa Liitu nii põhjast lõunasse kui idast läände," ütles peaminister Jüri Ratas.

"Aktuaalne kaamera" küsis Jüri Rataselt, kuivõrd ta pidi neljapäeval pidama oma kolleegidele selgitama Eesti valitsuse ministritelt rahvusvahelisse meediasse jõudnud sõnumeid.

"Seda ei küsinud otseselt keegi. Vastupidi, paljud soovisid jõudu ja edu ja ütlesid, et nad usaldavad nii mind kui Eesti valitsust. Aga loomulikult, ma andsin ka ülevaadet, et on uus valitsus ja mis on meie põhimõtted ja seisukohad, aga vastuvõtt ametikaaslaste poolt oli positiivne," vastas Ratas.