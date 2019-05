Prantsusmaa põhjapiiril asuva Roubaix' linnavalitsuse ees tegid pulmalised nädalavahetusel pilte. Tegemist on Prantsusmaa ühe vaesema ja suure sisserändajate osakaaluga piirkonnaga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Roubaix' linnapildis Euroopa Parlamendi valimiskampaaniat palju näha ei ole. Küll aga käis kampaania tegemine turu väravas.

Macroni partei En Marche kampaaniameeskond rääkis ühtsest Euroopast. "Euroopa, see tähendab koos tegutsemist. Koos oleme me tugevamad kui igaüks üksi oma nurgas. See kehtib spordis, poliitikas ja igapäevaelu puhul ja see on väärtus, mida mina endas kannan," ütles parlamendiliige Catherine Osson.

Marine le Peni Rahvuslik Liit kutsub vastupidi hääletama "Junckeri, Merkeli ja Macroni Euroopa Liidu" vastu. Olulised teemad on immigratsiooni piiramine ja nn kollaste vestide protestid.

"See on 40 aasta pikkuse sotsiaal- ja majanduspoliitika tulemus. Praegu loomulikult tundes Macroni globaalse poliitika iseloomu, tuleb sellest referendum president Macroni vastu," ütles Hauts-de-France'i regiooni volikogu liige Philippe Lambilliotte.

Eric Maurice Robert Schumani sihtasutusest rääkis sama juttu, pärast kollaste vestide proteste on valimised muutunud sisuliselt referendumiks. "Kõik vaatavad Macroni tema kandidaatide asemel ja kõik räägivad pigem olukorrast Prantsusmaal kui olukorrast Euroopa Liidus," nentis ta.

Eurobaromeetri järgi on prantslaste jaoks olulisemad mured noorte töötus, kliimasoojenemine ja terrorism.

Pikem ERR-i intervjuu Robert Schumani sihtasutuse Brüsseli büroo juhi Eric Maurice'iga:

Kuidas te kirjeldaksite neid Euroopa Parlamendi valimisi Prantsusmaal?

Me võime kirjeldada valimiskampaaniat Prantsusmaal pärast kollaste vestide protestiliikumist kui referendumit Emmanuel Macroni poolt või vastu. Macroni partei püüab rääkida Euroopa küsimustest, mis on valimistel kaalul, aga opositsioon ja eelkõige proua Le Peni Rahvuslik Liit nõuab Macronilt tagasiastumist, kui tema partei ei võida valimisi. Vaadates paremtsentrit, siis nemad püüavad leida uut elu noore kandidaadiga ja olla usaldusväärseks opositsiooniks Macronile. Nii et kõik vaatavad Macroni tema kandidaatide asemel ja kõik räägivad pigem olukorrast Prantsusmaal kui olukorrast Euroopa Liidus.

Emmanuel Macronil oli palju Euroopa Liidu reformimise ideid. Nendega ei ole läinud hästi, mõned projektid küll tõepoolest elavad nagu euroala eelarve, aga oluliselt väiksemal kujul. Kas sellistel teemadel on ka mõju Macroni populaarsusele või ei huvita prantslasi Euroopa Liidu teemad?

Prantsusmaa valijatele läheb eelkõige korda nende situatsioon Prantsusmaal. Aga üks tema vastaste argument on, et Macron on Euroopas üksi oma poliitika ja oma isikuomaduste tõttu. Macron püüab öelda, et kui inimesed hääletavad tema partei poolt, siis ta saab Euroopat reformida ja mõjutada. Tema oponendid ütlevad aga, et ta on juba isoleeritud ja tema poolt ei peaks hääletama, tuleks hääletada hoopis opositsiooni poolt ja teha sellest referendum tema poliitika üle Prantsusmaal.

Milline mõju on kollaste vestide liikumisel Prantsusmaa poliitikale praegu?

Valimistel on väljas kolm nimekirja, mis esindavad kollaste vestide liikumist. Ükski neist ei saa parlamendiliikme kohta, nende toetus jääb 2-3 protsendi juurde. Siin on teatud vastuolu selle vahel, kui oluline on kollaste vestide liikumine õhkkonnale Prantsusmaal, ja nende reaalse valimistulemuse vahel. Enamus kollaste vestide protestijatest hääletab Marine Le Peni Rahvusliku Liidu poolt või äärmusvasakpoolse Allumatu Prantsusmaa poolt või jätavad hoopis valimata. Nii et ühelt poolt on kollastel vestidel atmosfäärile suur mõju, inimesed ei ole rahul Macroni, tema valitsuse ja poliitikaga. Aga nad ei hääleta kollaste vestide nimekirjade poolt, sest see ei olnud poliitiline liikumine, see oli rohkem personaalne ja protestiliikumine, mida kasutasid ära vanad parteid nagu Rahvuslik Liit ja Allumatu Prantsusmaa ning teised väiksemad parteid.

Marine Le Pen teeb seekord koostööd Matteo Salvini ja teiste paremäärmuslastega. Kas sellisel liidul on ka mõju kampaaniale?

Kui Marine Le Pen ütleb, et ta ei ole üksi, et ta suudab kujundada Euroopat koos Salvini ja teistega ja ta reisib palju, aga Marine Le Pen ei ole valitsuses. Salvini ja Orban on aga valitsuses. Nii et tema jaoks on väga raske paista välja tõelise Euroopa liidrina ja tema kampaania on põhiliselt keskendunud Prantsusmaale ja ta ei kandideeri ise, tema partei esinumber on noor 23-aastane uustulnuk. Ta ise ei kandideeri, ta küll räägib palju muidugi, Le Peni nimi on väga oluline, aga ta ei kandideeri, nii et raske on näha, mida ta selle valimistulemusega Euroopas tegema hakkab. Ta kasutab seda muidugi siseriiklikult, aga mida ta Euroopas tegema hakkab, me ei tea.