Tarand: võiksin olla ühiskonna piksevarras

Kuidas kommenteerite enda tulemust Euroopa Parlamendi valimistel?

Ükski üksikkandidaat peale minu ei ole kunagi Eestist Euroopa Parlamenti valitud ja nende valimiste põhjal ma ütlen ka, et mitte kunagi ei valita. Nii, et kommenteerin: hästi.

Aga siiski 100 000 häält versus 3000 häält? Kuhu kadus 97 000 häält?

100 000 häält anti mulle siis, kui parteilased olid kinnitanud kinnised nimekirjad, mille vastast protesti ainuisikuliselt söandasin kehastada mina. Mitte ükski parteilane selle vastu ei protestinud, kuigi nad pärast suures üksmeeles tegid lahtised nimekirjad. Nii, et protest sellega on nagu lõppenud. Edasine ei puutu asjasse, võrdlusmoment on vale.

Kuidas üldiselt Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi Eesti jaoks hindate?

Hästi. Euroopa Parlamendi valimisi tuleb vaadata ka Euroopa kontekstis ja selge on see, et võistlus käis, kas Euroopa Liidu edasise arengu nimel või selle vastu. Selle vastu sai ühe koha ja see, kes tahtis Euroopa laiendamist Tartu rahu aladele tungimise teel kaitseväe abiga, kindral Terras, jäi ootelehele. Nii, et eestlased hääletasid Euroopa poolt.

Kuidas nüüd enda tulevikku näete, millist tööd tegema hakkate?

Ma ei oska sellest veel rääkida. Praegu vähemalt kaks nädalat pean ma lõpetama oma mandaadi raames Euroopa Parlamendi töid ja alles seejärel ma hakkan vaatama, mis edasi saab. Aga ma olen selline inimene, kes vaatab tulevikku avatud silmadega. Kui on midagi huvitavat, siis proovin teha ja kui minu oskusi või kogemusi vajatakse, siis teeme seda. Kui neid võimalusi Eesti parteilased ei peaks lubama mulle Eestis, siis vaatame mujale, ka Läti on riik.

Nii, et poliitika endiselt huvitab teid?

Kahjuks on nii, jah, et see on mulle sisse kasvanud ja see huvitab mind. Aga me ei ole selline inimene, kes igal tingimusel teeb parteipoliitikat. Kui on midagi head, kus riikluse ja Euroopa arenguks saab teha, siis kindlasti löön kaasa ja kui on midagi halba, siis löön sellele vastu.

Millises suunas näete sotse minemas?

Ma ei kujuta väga hästi ette, aga ma arvan, et ka see erakond, nagu teisedki Eesti registreeritud erakonnad, seisab valikute ees. Et kas tõesti pedaalida seda, et igal juhul poliittehnoloogiliselt saada hääli või mõelda tõesti lõpuks välja midagi, mis riiki ja rahvast edasi viib. Ja sotsidel on see eriti tore moment, sest nemad on lubanud valida uue esimehe ja juhatuse. Ma loodaks, et nad näevad seda, et mingisugust agraarsotsialistlikku Rahvaliidu koopiat ei ole mõtet proovida teha. Ei ole mõtet ka teha niinimetatud edu-inimestele või eduloole orienteeritud reformierakondlikku koopiat, ei ole mõtet teha toiduahela parteid. On vaja teha uus idee. Ja uus idee minu meelest on keskkonnakaitse. Õiglused ja vabadused on kõik olulised, aga keskkonnakaitse on praegu kõige olulisem probleem, mida inimkond peab lahendama.

Nii, et sotsid roheliseks?

Ma pigem ütleks nii, jah.

Muide, kas pärast sellist parempopulismi pealetungi Euroopas, on järgmine esiplaanile tõusev poliitiline jõud just rohelised? Nende edu on näidanud valimised mitmes riigis.

Jah, see on nii. Aga siin tekib see küsimus, et miks Raudse eesriide taha päike ei paista, et miks roheline taim seal taga ei kasva. See on üks küsimus, millega ma kindlasti püüan tegeleda ja mõtestada seda. Ma ei ütleks nii, et poliitika kulgeb nii, et ühe ja teise käes on võim või et kes on võimust ilma, see on mõttetu. Demokraatias on niimoodi, et kõiki vaatenurki, kõiki inimesi, kõiki olevusi tuleb arvestada. Selle tegevuse eelduseks ongi, et keegi jälgib reegleid ja keegi kontrollib, et keegi ei tee sohki. Ja selle asja nimi on õigusriik. Ja kui õigusriiki vaidlustada ja nimetada teda süvariigiks, siis muidugi on oht. Ja selle ohuga ma kavatsen tegeleda.

Kuidas te enda seotust sotsidega veel näete? Kas kavatsete nendega liituga või see rong on juba läinud?

Ma ei vaja partei liikmelisust. Ma arvan, et see on aegunud ja iganenud ühiskondliku tegevuse vorm, aga kahjuks praegu Eesti seaduste järgi ainus.

Kas tagasivaadates kahetsete, et EKRE rändepakti vastasel meeleavaldusel riigikogu ees lavale ronisite ja seal mikrofoni haarasite? Kas see oli vajalik, mõistlik tegu?

See oli kindlasti hädavajalik, sest sotsid jäid hätta seal oma manifestatsiooniga ja Mart Helme ütles Mikserile lihtsalt, et rahvas saadab teid lihtsalt pe***e ja sotsid alistusid sellele diktaadile. Mina ei alistunud. Tegin, mis oli olukorras vaja ja väidan siinani, et see oli hädavajalik. See defineeris ühiskonna jaoks mitmesuguseid olulisi küsimusi, millele igaüks individuaalselt sai vastata. Ma kahetsen ainult seda, et kriminaaluurimise alla sattusid MTÜ EKRE juhatuse poolt üles krutitud toredad Eesti mehed, kes omast arust tegid Eesti asja. Seda ma küll kahetsen, ma ei oleks tahtnud, et see nii lõpeb. Ma oleks pigem rõõmsas erimeelsuses jaganud Paul Collieri raamatut. Ma kahetsen ka seda, et ma ei mõistnud tollel hetkel, et on kogunenud inimesed, kes arvavad, et nemad on rahvas ja kõik, kes nii ei arva nagu nemad on mitte-rahvas – untermench. Ma oleks pidanud seda mõistma. Aga nüüd. Kas sellest oli Eesti ühiskonna arengule kasu? Jah, loomulikult. See kasu ei ole veel nähtav olnud, sest see on nagu talivili, ma külvasin selle sügisel, see hakkab tärkama nüüd kevadel ja sügiseks me koristame saaki. Mis te arvate, kas need lilla löga juustes mehed peavad sügiseni vastu või? Ei pea.

Kuigi teid rünnati füüsiliselt, oli see teie poolt korraldatud provokatsiooni tagajärg. Kõik, kes asusid vägivalda hukka mõistma, liigitati poliitilisel Tarandi, sotside, liberaalide nii-öelda seltskonda. Andsite sellega oma maailmavaatelisele oponendile, EKRE-le laskemoona tükiks ajaks, et toita nii riigikogu kui ka europarlamendi valimiste kampaaniat.

Laskemoona nad said, aga laskemoona võib lollide kätte jagada kui palju tahes, kuna on teadam et nad ei oska pihta lasta, siis põmmutagu palju tahes. Selles mõttes nad said, mis nad tahtsid ja nende toetajad said, mis nad tahtsid. Nad said riigikogus ma ei mäleta mitu kohta, ja mis sellest kasu on olnud? Tulemus on käes – anname viinajoojatele raha ja võtame teadlastelt ära. Väga tore valitsus. Ma arvan, et selle läbihammustamiseks ei kulu isegi Kert Kingol kuigi kaua aega, et saada aru, et maybe i bought the wrong ticket (võib-olla ma ostsin vale pileti – tõlge.)

Teie ründajad on nüüd teie ees ka avalikult vabandanud, kas olete ka omavahel rääkinud?

Oleme väga palju ja nende meestega mul ei ole mingit probleemi. Nende õnnetus oli see, et neile palkas EKRE advokaadiks Urmas Siimoni, kes osutus olema ebapädev advokaat, kes lekkis konfidentsiaalse kokkuleppemenetluse mulle tundmatule isikule Varro Vooglaiule ja see Varro Vooglaid oleks äärepealt saatnud mehes, kes olid minuga juba ära leppinud ja mina nendega ka, uuesti kriminaalmenetluse alla. Kuigi see Varro Vooglaid väidab, et ta on jurist, aga kahjuks ta ei oska juristina käituda. Nii, et õhus oli võimalus, et meie lepitus läheb kahjuks meestest ja minust sõltumata asjaoludel uuesti kriminaalmenetluse alla. Mul on väga hea meel, et see nii ei juhtunud.

Kuidas praeguse valitsuse käekäiku edaspidi näete? Millal me näeme valitsuse lagunemist?

Me näeme seda siis, kui Ansip ja Ratas teevad tehingu, et Kaja Kallas tuleb Ratase valitsusse oma ministritega. Selleks on aega kolm kuud, terve suvi.

Andrus Ansip juhib siis seda protsessi teie hinnangul Reformierakonna poolt?

Ma arvan, et Ansip ja Michal on ainukesed inimesed Reformierakonnas, kes üldse aru saavad, mismoodi poliitikat tehakse.

See eeldaks siis kõigepealt Ansipi mingisugust kokkulepet Siim Kallasega?

Ei, miks? Ansipil on jõudu rohkem kui Siim Kallasel. Tal ei ole vaja mingit kokkulepet, ta seletab lihtsalt ära, et kuna mina tahan saada volinikuks, siis te teete nii ja Ratas garanteerib meile selle. Ja kuna Ratase au hoidmiseks on vaja, et tema jääb peaministriks meie valitsuses, siis why not? Ansip on ise olnud Savisaare valitsuses peaminister.

Ja Kallased jäävad sellega nõusse?

Kallased on sellised inimesed, kes kardavad valu ja jõudu. Kui ma ütlen, et Ansip ja Michal Ratasega kokkuleppes võivad muuta valitsust kolme kuu jooksul, siis see seda tähendabki. Kui nad seda ei soovi, siis seda ka ei juhtu.

Mis siis saab EKRE-st? Ja samuti ühiskonnas ülevalolevatest pingetest?

Pinged ühiskonnast ei kao nii lihtsalt, kui EKRE. EKRE kaob täpselt sama lihtsalt kui Rahvaliit, ühe kohtukaasuse käigus. Aga pinged ühiskonnas on palju tõsisem küsimus. Ja ma olen ka varem öelnud, et kui ühiskonnal on vaja piksevarrast, siis mina võin seda teha. See on minu missioon.

Milliseid tulemusi see pikselöök siis pikemas perspektiivis anda võiks?

See pikselöök annab sellise tulemuse nagu pikselöök alati – õhk läheb värskemaks.